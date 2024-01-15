"دليل التعليم": 3 مراحل لتنفيذ خطة الدعم والمساندة في المدارس

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أنهت كل الإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة، تطبيق هيكلة الإدارات الجديدة، بعد صدور قرارات تكليفات لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات في الإدارات التعليمية وفقًا للدليل التنظيمي الجديد. اضافة اعلان





مراحل تنفيذ خطة الدعم والمساندة في المدارس



المرحلة الأولى



المرحلة الثانية



المرحلة الثالثة



وحدد دليل وزارة التعليم للنموذج الإشرافي، 3 مراحل لتنفيذ خطة الدعم والمساندة للمدارس: إسناد عدد من المدارس للمشرف التربوي قبل عمليات التقويم الذاتي، وتنفيذ عمليات المساندة والدعم، وتشكيل فرق للتطوير والتحسي، وفقًًا لـ"الوطن".يسند مدير المكتب أو مدير الإشراف التربوي للمشرف التربوي عددًا من المدارس قبل عمليات التقويم الذاتي، للقيام بالتالي:1- مساعدة المدرسة في فهم معايير التقويم المدرسي في مجالات: الإدارة المدرسية، والتعليم والتعلم ونواتج التعلم، والبيئة المدرسية.2- دعم المدرسة في رفع كل ما يعيق تحقيق المعايير في مجال البيئة المدرسية للجهات ذات العلاقة.3- تعزيز ثقافة التقويم المدرسي المستند للمعايير في المدارس المسندة له، وتوفير الشواهد الدالة على التحقق.4- دعم تدريب الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة على تطبيق أدوات التقويم المدرسي الذاتي، وتهيئتها للتعامل مع التقويم الخارجي بفاعلية.5- مساندة المدرسة في إعـداد خطة تطبيق التقويم المدرسي الذاتي، والعمل على ضمان جودة التطبيق وفق ما ورد في الدليل الإجرائي للتقويم المدرسي الذاتي.يقوم المشرف في أثناء تنفيذ عمليات التقويم الذاتي بدور المساندة والدعم، والقيام بالتالي:1- ضمان سلامة إجراءات تطبيق أدوات التقويم المدرسي الذاتي.2- المساندة بالتدريب أو الاستشارات عند تطبيق أدوات التقويم الذاتي.3- دعم المدرسة في حل المشكلات الفنية والتقنية التي تنشأ عند تطبيق التقويم الذاتي، سـواء داخل المدرسة أو بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة.4- مساندة المدرسة في تعزيز مشاركة الطالب وأولياء أمورهم في استكمال متطلبات التقويم المدرسي.يشكل مدير مكتب التعليم أو مدير الإشراف التربوي فرق التطوير والتحسين، للقيام بالتالي:1- حصر المدارس التي صُنفت وصدرت لها تقارير التقويم المدرسي.2- تحليل ودراسة تقارير المدارس وتحديد المعالجات المناسبة.3- تحديد الدعم المناسب للمدارس في ضوء نتائج التقويم المدرسي.