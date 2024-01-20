دفع الإيجارات لـ889500 ألف أسرة وتقديم 113400 خدمة لأهالي عشوائيات جدة منذ أكتوبر 2021

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قدمت إمارة منطقة مكة المكرمة خدمات حكومية مجانية عديدة لسكان الأحياء العشوائية بجدة منذ بداية الإزالة في أكتوبر 2021 حتى اليوم.





إمارة منطقة مكة تكشف عن خدماتها لسكان المناطق العشوائية: اضافة اعلان



خدمات حكومية مجانية:



وتضمن الإنفوجراف أيضًا:



وأوضحت أنه تم دفع إيجارات لحوالي 889 و500 ألف مواطن في 113400 ألف خدمة شملت سلال غذائية والدواء والوجبات ونقل العفش وحليب الأطفال.أشارت إلى أنه تم توظيف 297 مواطن ومواطنة وتسكين 24 ألف و848 أسرة وتسليم وحدات سكنية لـ5 آلاف وحدة إسكان تنموي.في وقت سابق، كشف "إنفوجراف" نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة عن الخدمات الحكومية المجانية التي قدمت لسكان الأحياء العشوائية بجدة.وأوضح أنه تم دفع الإيجار لنحو 481 مليون ريال قيمة الإيجارات المدفوعة للسكان.وأضاف: تم تقديم نحو 97 ألف و638 خدمة شملت "سلال غذائية ودواء ووجبات ونقل العفش وحليب الأطفال".1- توظيف 269 مواطن ومواطنة.2- تسكين 22.371 أسرة.3- تسليم 438 وحدة إسكان تنموي.وفي أكتوبر الماضي، أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة عن بدء أعمال الإزالة بـ “أم السلم وكيلو 14” والتي تمثل آخر الأحياء المستهدفة بالإزالة، بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.وتواصل لجنة الأحياء العشوائية أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة والتي من أبرزها:– خدمات نقل العفش،.– السلال الغذائية.– خدمات التسكين الدائم.– التسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم.– خدمة التقديم على التعويض.