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دفعة سيارات إسعاف سعودية في طريقها إلى غزة عبر معبر رفح

المساعدات
جانب من سيارات الإسعاف المرسلة إلى غزة
أ أ
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يستعد مركز الملك سلمان للإغاثة لإرسال دفعة جديدة من سيارات الإسعاف في طريقها إلى غزة عبر معبر رفح.
وأرسلت العديد من سيارات الإسعاف ضمن مساعدات الحملة السعودية لإغاثة فلسطين إلى قطاع غزة.اضافة اعلان
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.




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