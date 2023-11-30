دفعة سيارات إسعاف سعودية في طريقها إلى غزة عبر معبر رفح

يستعد مركز الملك سلمان للإغاثة لإرسال دفعة جديدة من سيارات الإسعاف في طريقها إلى غزة عبر معبر رفح.
وأرسلت العديد من سيارات الإسعاف ضمن مساعدات الحملة السعودية لإغاثة فلسطين إلى قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.
فيديو | ضمن #الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين.. دفعة من سيارات إسعاف سعودية في طريقها إلى غزة عبر معبر رفح— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 30, 2023
موفد #الإخبارية حمد بن حسين pic.twitter.com/kSchtFaMFm