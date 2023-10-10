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دفاع مدني مكة ينفذ فرضية لمواجهة الأمطار والسيول الطارئة

غرق - الدفاع المدني -- وادي الجربوع
الدفاع المدني
أ أ
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن دفاع مدني مكة المكرمة سينفذ الأربعاء، فرضية لمواجهة حالات الأمطار والسيول الطارئة وفق طبيعة محافظات المنطقة.
وأضاف الدفاع المدني في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الفرضية ستتم بمشاركة الجهات ذات الاختصاص، لرفع درجة التنسيق والاستجابة.اضافة اعلان
وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني محافظة الطائف، تباشر إخماد حريق هائل.

حريق ضخم في الطائف
وأوضحت أن فرق الإنقاذ بالطائف تحركت مسرعة في محاولات للسيطرة على حريق ضخم في قرى الشطبات والشرمان.

الدفاع المدني يدعو الأهالي لإخلاء المنازل
وأكدت أن الحماية المدنية دعت الأهالي والسكان لإخلاء المنازل المحيطة بمكان الحريق، حتى يتم السيطرة عليه سريعًا وحفاظًا على سلامة الجميع.

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