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درجات الحرارة.. مكة الأعلى اليوم بـ 40 مئوية

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40 درجة في مكة المكرمة و 38 في وادي الدواسر، وأقلها 9 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 36 في الخرج وجازان وينبع وشرورة والمدينة المنورة، و35 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 9، والقريات وأبها 14، وطريف 15، وينبع وبيشة 16 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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