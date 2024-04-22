درجات الحرارة.. مكة الأعلى اليوم بـ 40 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40 درجة في مكة المكرمة و 38 في وادي الدواسر، وأقلها 9 درجات في السودة بعسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 36 في الخرج وجازان وينبع وشرورة والمدينة المنورة، و35 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 9، والقريات وأبها 14، وطريف 15، وينبع وبيشة 16 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.