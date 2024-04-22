درجات الحرارة.. مكة الأعلى اليوم بـ 40 مئوية

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40
درجة في مكة المكرمة و 38 في وادي الدواسر، وأقلها 9 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 36 في الخرج وجازان وينبع وشرورة والمدينة المنورة، و35 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 9، والقريات وأبها 14، وطريف 15، وينبع وبيشة 16 درجة مئوية.