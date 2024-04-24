درجات الحرارة.. العظمى 40 بمكة والصغرى 10 في السودة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم
أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40
درجة في مكة المكرمة و38 في جدة، و37 في جازان، وأقلها 10 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 36 في وادي الدواسر والقنفذة والوجه، و35 في حفر الباطن والأحساء والمدينة المنورة، و33 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 10، وأبها 15، وطريف والطائف 17، والقريات 18 درجة مئوية.