درجات الحرارة.. العظمى 31 في مكة والصغرى 5 بـ تبوك

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم



درجات الحرارة الصغرى في المملكة



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في مكة وجازان والقنفذة، وأقلها 5 في تبوك والسودة في عسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في جدة، و29 في المدينة المنورة، و25 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:تبوك والسودة 5، وطريف 8، وأبها وعرعر 9، والباحة وحائل 10، والقريات 11، والطائف 13 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.