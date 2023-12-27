درجات الحرارة.. العظمى 31 في مكة والصغرى 5 بـ تبوك

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوموأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31
في مكة وجازان والقنفذة، وأقلها 5 في تبوك والسودة في عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في جدة، و29 في المدينة المنورة، و25 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرى في المملكةأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
تبوك والسودة 5، وطريف 8، وأبها وعرعر 9، والباحة وحائل 10، والقريات 11، والطائف 13 درجة مئوية.