درجات الحرارة.. الصغرى 2 والعظمى 33 وانخفاض بمعظم الأنحاء

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33
في مكة المكرمة، وأقلها 2 في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 درجة في جدة، و31 في القنفذة وجازان، و27 في المدينة المنورة، و22 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 2، السودة 3، القريات 4، وأبها وحائل وعرعر وسكاكا 5، ورفحاء 6، وبريدة وتبوك ونجران 7، والباحة 8، والطائف 9 درجات مئوية.