الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

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درجات الحرارة.. الأحساء ووادي الدواسر الأعلى اليوم بـ43 مئوية

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 43 درجة في الأحساء "الشرقية"، ووادي الدواسر "الرياض"، وأقلها 13 درجات في طريف بالحدود الشمالية.
وأضاف أنه سجل اليوم، 42 درجة في الخرج وشرورة، و40 في الصمان والدهناء والتنهات، و39 في مكة، و38 في المدينة المنورة.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف والسودة 13، والقريات 14، والباحة 15، وتبوك وعرعر 18، وحائل وسكاكا 19 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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