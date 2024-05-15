درجات الحرارة.. الأحساء ووادي الدواسر الأعلى اليوم بـ43 مئوية

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم
أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 43
درجة في الأحساء "الشرقية"، ووادي الدواسر "الرياض"، وأقلها 13
درجات في طريف بالحدود الشمالية.
وأضاف أنه سجل اليوم، 42 درجة في الخرج وشرورة، و40 في الصمان والدهناء والتنهات، و39 في مكة، و38 في المدينة المنورة.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف والسودة 13، والقريات 14، والباحة 15، وتبوك وعرعر 18، وحائل وسكاكا 19 درجة مئوية.