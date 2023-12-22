دراسة جديدة: حمية البحر الأبيض المتوسط تُعزز قدرة الرجال الإنجابية

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أثبتت دراسة جديدة أجراها باحثون إيطاليون، أن حمية البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تعزز خصوبة الرجال.





محتويات حمية البحر الأبيض المتوسط اضافة اعلان



تناول كمية كبيرة من الأطعمة العضوية



دور الأنظمة الغذائية في دعم الصحة الإنجابية



أثر سلبي للكربوهيدرات والسكر



وتقوم حمية البحر المتوسط على تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضراوات بالإضافة إلى المكسرات وزيت الزيتون والحبوب الكاملة والأسماك.واستكشفت الدراسة الجديدة، الأسباب المختلفة للعقم عند الرجال، مع تحديد كيف يلعب النظام الغذائي دوراً حاسمًا في تحسين قدرتهم الإنجابية، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط".وشملت الدراسة 50 رجلاً «منخفضي الخصوبة»، تتراوح أعمارهم بين 35 و45 عامًا، اتبعوا نظامًا غذائيًا متوسطيًا، يحتوي كمية كبيرة من الأطعمة العضوية، وذلك لمدة 3 أشهر.وبحلول نهاية الدراسة، وجد الباحثون زيادة كبيرة في مستويات هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الذكري الأساسي المسؤول عن تكوين الحيوانات المنوية والخصوبة، لدى المشاركين.وعلى الرغم من انخفاض عدد المشاركين في الدراسة، فإن الباحثين قالوا إن النتائج تؤكد على الدور الذي تلعبه الأنظمة الغذائية في دعم الصحة الإنجابية.وكتبوا في دراستهم التي نشرت في مجلة "علوم الغذاء": "تتميز حمية البحر المتوسط بأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والبوليفينول ومضادات الأكسدة".وهي عناصر ضرورية لحماية الحيوانات المنوية من الإجهاد التأكسدي والضرر. وتابعوا: بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الأطعمة العضوية على كميات منخفضة من المبيدات الحشرية والملوثات.وأظهرت دراسات قديمة أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة والسكر يمكن أن تكون لها آثار سلبية على صحة الحيوانات المنوية.ولفتت الدراسات إلى أن حمية البحر المتوسط الغنية بالألياف تقلل الالتهاب بالجسم، وهو الأمر الذي يسهم أيضًا في تعزيز الخصوبة.ويؤثر العقم على ما بين 8 و12 في المئة من الأزواج في جميع أنحاء العالم.