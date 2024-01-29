دراسة جديدة.. تشخيص الاكتئاب من خلال العين

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كشفت دراسة جديدة
نشرت في مجلة «ساينس أليرت» أن شعور ترقب المكافأة، وما يصاحبه من توسع حدقة
العين مفقود لدى عدد من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب السريري.
العلاقة بين الاكتئاب
واتساع حدقة العين وكلما زادت أعراض
الاكتئاب التي أبلغ عنها الأشخاص، قل اتساع حدقة العين لديهم عندما عرضت عليهم
فرصة الفوز بمكافأة قدرها يورو واحد.
اتساع عين المرضى الذين
فقدوا الطاقةويقول المؤلف الرئيس
للدراسة وعالم البيانات آندي بريندلر، كان انخفاض اتساع حدقة العين ملحوظا بشكل
خاص في المرضى الذين لم يعودوا قادرين على الشعور بالمتعة وشعروا بفقدان الطاقة.
طرق الوقاية من تأثير
الاكتئاب على العينتساعد بعض الأدوية على
تقليل مخاطر الآثار الجانبية الناتجة عن الاكتئاب، كما يراعى استشارة طبيب العيون
المختص، وإخباره بمعاناة الشخص من الاكتئاب حتى يتمكن من تقديم العلاج المناسب
للمشكلة.
مراجعة الطبيب في هذه
الحالةوفي حالة شعر المريض
بعدم القدرة على رؤية الألوان بشكل جيد، فربما يتطلب الأمر إجراء بعض الاختبارات
والفحوصات.
ويجب المتابعة مع الطبيب المختص لعلاج هذه الحالة عن طريق تناول بعض الأدوية ومضادات الاكتئاب وتلقي العلاج السلوكي المعرفي وغيرها.