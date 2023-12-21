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دراسة تكشف مفاجأة: 54% من المواطنين تعرضوا للاحتيال عبر الإنترنت

الاحتيال - قرصنة - هكر -0- احتيال المواقع
الاحتيال
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كشفت دراسة أجريت مؤخرا بعنوان "ابقَ آمنًا"، أن 54% في المملكة ضحية لعملية احتيال مرة واحدة على الأقل وبما يعادل شخص واحد من كل شخصين.

كما تعرض 13% من الضحايا للخداع عدة مرات، بالمقارنة مع 15% على الصعيد العالمي.اضافة اعلان

54% في المملكة تعرضوا لعملية احتيال مرة واحدة على الأقل


وأوضحت الدراسة أن الثقة المفرطة للمستهلكين في المملكة تجعلهم أكثر عرضةً لعمليات الاحتيال، وعلى الرغم من أن 64% من المشاركين في الدراسة يدعون أنهم أذكياء بما يكفي لتجنب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والهاتف المحمول، إلا أن 9 من كل 10 منهم يتجاهلون علامات التحذير من نشاط إجرامي عبر الإنترنت، وفقًا لـ«ويكفيليد للبحوث».

وسلطت الدراسة الضوء على أن ادعاء المعرفة يجعل بعض الأشخاص أكثر عرضةً للخطر، فمن المحتمل أن تدفع الثقة الزائفة شخصًا ما للنقر على رابط مزيف أو الرد على عرض احتيال.

ومن المثير للقلق أن أولئك الذين يعتبرون أنفسهم أكثر دراية هم أكثر عرضة للاستجابة إلى طلبات المحتالين مقارنة بأولئك الذين يقولون إنهم أقل معرفة وخبرة، بما في ذلك الرسائل التي تحمل أخبارًا إيجابية بنسبة 82% إلى 80% في المملكة مقابل 74% إلى 67% على الصعيد العالمي، أو طلب إجراءات عاجلة بنسبة 71% إلى 63% في المملكة مقابل 65% إلى 55% على الصعيد العالمي.

 46% منهم يتخوفون من وقوع أصدقائهم أو عائلاتهم ضحايا لعمليات احتيال


وأظهر المشاركون في الدراسة ثقةً بوعيهم الذاتي، لكن 46% منهم يتخوفون من وقوع أصدقائهم أو عائلاتهم ضحايا لعمليات احتيال عبر البريد الإلكتروني تقدم لهم بطاقات هدايا أو منتجات مجانية من مواقع للتسوق عبر الإنترنت. وأبدى أكثر من الثلث 33% قلقهم حيال الأطفال أو القاصرين، إضافة إلى المتقاعدين بنسبة 31% الذين قد يقعون فريسة لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.


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