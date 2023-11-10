الجمعة، 26 ربيع الثاني 1445 ، 10 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: الملح يقلل مخاطر الإصابة بـ كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا
أ أ

قد تؤدي الإصابة بـ كوفيد -19 إلى ضيق التنفس والقيء والشعور بالإرهاق، وفي بعض الحالات يؤدي إلى دخول المستشفى. 
لكن دراسة جديدة تقترح طرقًا لمنع ذلك، بعد أن قام باحثون أمريكيون بتسجيل 58 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، ثبتت إصابتهم بكوفيد، في دراستهم.اضافة اعلان
وتم تقسيم المشاركين، إلى مجموعتين؛ الأولى تتغرغر بالمياه المالحة كل أسبوعين أثناء إصابتها بعدوى كوفيد، والثانية فعلت نفس الشيء، مع محتوى أعلى من الملح.

الغرغرة وشطف الأنف بالملح

وأوضح الدكتور سيباستيان إسبينوزا: "تتكون المحاليل ذات الملوحة المنخفضة والعالية من 2.13 جرامًا وستة جرامات من الملح المذاب في ثمانية أونصات من الماء الدافئ، على التوالي".
وأشار إلى أنه "تم إجراء الغرغرة وشطف الأنف أربع مرات في اليوم لمدة 14 يومًا".
وقارن الباحثون معدل دخول المستشفى في المجموعة الضابطة مع 9 آلاف و300 شخص ثبتت إصابتهم بكوفيد. ووجدوا أن الغرغرة وشطف الأنف بالماء المالح يقلل بشكل كبير من فرص دخول المستشفى بسبب العدوى.
وكان أولئك الذين استخدموا المياه المضاف إليه الملح أقل عرضة لدخول المستشفى بثلاث مرات مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموها، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".
وعلى وجه التحديد، كان معدل الاستشفاء للمجموعة المرجعية 58.8 في المئة. وبلغ معدل الاستشفاء لدى المجموعة ذات الملوحة المنخفضة 18.5 في المئة، وبلغ معدل الاستشفاء لدى المجموعة ذات الملوحة العالية 21.4 في المئة.
ومع ذلك، لم يكن هناك فرق كبير سواء كان مزيجًا عاليًا أو منخفضًا من الملوحة (الملح). وكان لجميع المشاركين، بما في ذلك المجموعة المرجعية، معدلات تطعيم مماثلة.

انخفاض معدلات دخول المستشفى

وقال الدكتور إسبينوزا: "كان هدفنا هو فحص الري الأنفي الملحي والغرغرة بحثًا عن ارتباط محتمل بتحسن أعراض الجهاز التنفسي المرتبطة بعدوى فيروس كورونا".
وأضاف: "لقد وجدنا أن كلا النظامين الملحيين يبدو أنهما مرتبطان بانخفاض معدلات دخول المستشفى مقارنة بالضوابط في عدوى سارس – كوفيد – 2".
وتابع: "نأمل أن يتم إجراء المزيد من الدراسات لمزيد من التحقيق في الارتباط".
ومن المقرر تقديم النتائج في الاجتماع العلمي السنوي للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة في أنهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

اقرأ أيضا

F-lXOkBXUAAuwX9
10:06 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من حالة مطرية على هذه المناطق

aHR0cHM6Ly93d3cuYWxtYXNoaGFkLWFseWVtZW5pLmNvbS9pbWcvMjMvMTAvMjgvMjY2Mjg2XzE2OTg1MjE5NjYuanBn
9:57 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

"مجلس التعاون": دعوة المملكة لقمة عربية طارئة رسالة للعالم

ولي العهد1
9:33 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

سمو ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان

856878
9:23 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

أمطار غزيرة.. شاهد ماذا فعلت السيول بوادي ضهياء شرق الليث؟

اقرأ أيضا

حرس الحدود يحبط ترويج 1.9 كيلوجراما من نبات القات المخدر

قرار عاجل لـ"الجوازات" بشأن مسافرَين حاولا دخول المملكة بهذه الطريقة

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي يزيد بن سعود بن عبدالعزيز خارج المملكة

ضربة قاصمة.. الأمن يُباغت تجار السموم في هذه المناطق

50 اتفاقية بين المملكة والدول الأفريقية في المؤتمر الاقتصادي

كلمات البحث

اقرأ أيضا

التامينات الاجتماعية
7:44 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

"التأمينات": 107 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية لشهر أكتوبر

F-lJxqWWYAAByxk
7:42 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر لدى وصوله الرياض

حرس الحدود
7:38 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عقوبات مغلظة.. حرس الحدود يحذّر المواطنين من هذا الأمر الخطير

2023-11-10_17-41-15
6:38 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

مذهل.. شاهد سيول قوية تقتلع الأشجار غرب أضم جنوب مكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F-lXOkBXUAAuwX9
10:06 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من حالة مطرية على هذه المناطق

F-ll-PUWYAAkqns
8:17 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. صدور "إعلان الرياض" في ختام أعمال القمة السعودية الأفريقية

وزير المالية
8:07 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

50 اتفاقية بين المملكة والدول الأفريقية في المؤتمر الاقتصادي

الدعم السكني سكني
6:40 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط نقل المديونية لمستفيدي الدعم السكني

gufch
5:59 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

رئيس وزراء إثيوبيا: رؤية المملكة 2030 تسهم في تطوير التناغم الاقتصادي مع إفريقيا

2023-11-10_16-54-06
5:28 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

في مؤتمر باريس.. المملكة دعمت اللاجئين الفلسطينيين بأكثر من 5 مليارات دولار