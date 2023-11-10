دراسة: الملح يقلل مخاطر الإصابة بـ كورونا

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قد تؤدي الإصابة بـ كوفيد -19 إلى ضيق التنفس والقيء والشعور بالإرهاق، وفي بعض الحالات يؤدي إلى دخول المستشفى.

لكن دراسة جديدة تقترح طرقًا لمنع ذلك، بعد أن قام باحثون أمريكيون بتسجيل 58 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، ثبتت إصابتهم بكوفيد، في دراستهم. اضافة اعلان

وتم تقسيم المشاركين، إلى مجموعتين؛ الأولى تتغرغر بالمياه المالحة كل أسبوعين أثناء إصابتها بعدوى كوفيد، والثانية فعلت نفس الشيء، مع محتوى أعلى من الملح.





الغرغرة وشطف الأنف بالملح



انخفاض معدلات دخول المستشفى



وأوضح الدكتور سيباستيان إسبينوزا: "تتكون المحاليل ذات الملوحة المنخفضة والعالية من 2.13 جرامًا وستة جرامات من الملح المذاب في ثمانية أونصات من الماء الدافئ، على التوالي".وأشار إلى أنه "تم إجراء الغرغرة وشطف الأنف أربع مرات في اليوم لمدة 14 يومًا".وقارن الباحثون معدل دخول المستشفى في المجموعة الضابطة مع 9 آلاف و300 شخص ثبتت إصابتهم بكوفيد. ووجدوا أن الغرغرة وشطف الأنف بالماء المالح يقلل بشكل كبير من فرص دخول المستشفى بسبب العدوى.وكان أولئك الذين استخدموا المياه المضاف إليه الملح أقل عرضة لدخول المستشفى بثلاث مرات مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموها، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وعلى وجه التحديد، كان معدل الاستشفاء للمجموعة المرجعية 58.8 في المئة. وبلغ معدل الاستشفاء لدى المجموعة ذات الملوحة المنخفضة 18.5 في المئة، وبلغ معدل الاستشفاء لدى المجموعة ذات الملوحة العالية 21.4 في المئة.ومع ذلك، لم يكن هناك فرق كبير سواء كان مزيجًا عاليًا أو منخفضًا من الملوحة (الملح). وكان لجميع المشاركين، بما في ذلك المجموعة المرجعية، معدلات تطعيم مماثلة.وقال الدكتور إسبينوزا: "كان هدفنا هو فحص الري الأنفي الملحي والغرغرة بحثًا عن ارتباط محتمل بتحسن أعراض الجهاز التنفسي المرتبطة بعدوى فيروس كورونا".وأضاف: "لقد وجدنا أن كلا النظامين الملحيين يبدو أنهما مرتبطان بانخفاض معدلات دخول المستشفى مقارنة بالضوابط في عدوى سارس – كوفيد – 2".وتابع: "نأمل أن يتم إجراء المزيد من الدراسات لمزيد من التحقيق في الارتباط".ومن المقرر تقديم النتائج في الاجتماع العلمي السنوي للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة في أنهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية.