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داهم أوكارهم.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ويُوجه ضربة قاصمة

حرس الحدود1
القبض عى 3 إثيوبيين
أ أ
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ألقى حرس الحدود بمنطقة جازان القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.اضافة اعلان
وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات إلى لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 6600 قرص مخدر و44 كليلو حشيش

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريب 6600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

القبض على مروج لـ "الإمفيتامين" في الجوف

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

حرس الحدود يحبط تهريب 400 كيلوجرام من القات


وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان عملية تهريب 400 كيلوجرام من نبات القات المخدر.
تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

توقيف سوداني يروج نبات القات في "الدائر"

وقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية السودانية لترويجه نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

ضبط يمني بحوزته 3 أمتار من الحطب المحلي

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا أمس، ومقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام البيئة بحوزتهما أكثر من 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي المستخدم في الأنشطة التجارية في منطقة مكة المكرمة.

وسائل التواصل للإبلاغ عن المهربين والمروجين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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