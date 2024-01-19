داهم أوكارهم.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ويُوجه ضربة قاصمة

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ألقى حرس الحدود
بمنطقة جازان القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم
60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات إلى لجهة الاختصاص.
إحباط تهريب 6600
قرص مخدر و44 كليلو حشيشوأحبطت الدوريات
البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريب 6600 قرص خاضع لتنظيم
التداول الطبي، و44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
القبض على مروج
لـ "الإمفيتامين" في الجوفوقبضت المديرية
العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر،
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
حرس الحدود يحبط
تهريب 400 كيلوجرام من القات
وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان عملية تهريب 400 كيلوجرام من نبات القات المخدر.
تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.