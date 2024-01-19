داهم أوكارهم.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ويُوجه ضربة قاصمة

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ألقى حرس الحدود بمنطقة جازان القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. اضافة اعلان

وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات إلى لجهة الاختصاص.





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