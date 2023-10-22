داخل الأودية والصحاري.. 107 بلاغات لمفقودين وعالقين يوميًا

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تتعدد بلاغات المفقودين والعالقين كل يوم في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وينجح فريق جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ في العثور على الكثير من هذه الحالات إلا أنه لا يستطيع العثور على البعض الآخر. اضافة اعلان





اختفاء شابين بالخرج والحائر



17 بلاغًا لمفقودين



107 بلاغات في اليوم الواحد



ومنذ خمسة أشهر، يسود الغموض اختفاء شابين بالخرج والحائر، فيما عثر على مركبتيهما، أحدهما فقد بتاريخ 1444/12/25 والآخر مطلع العام الهجري الحالي، وتحديدًا في 1445/1/9، ومنذ ذلك الوقت لا زال البحث جاريًا عنهما.وأعلن فيه فريق جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ تلقيه 17 بلاغًا لمفقودين بمختلف مناطق المملكة خلال شهر، عثر على عدد 3 مفقودين متوفين بالرياض وشرورة/ نجران.وعثر على 4 مفقودين بصحة جيدة، ولا زال البحث جاريًا عن 10 مفقودين.فيما تلقى الفريق 2878 بلاغًا لمركبات عالقة داخل رمال الصحاري والأودية والشعاب وعدد من المناطق الجبلية الوعرة بمعدل 107 بلاغات في اليوم الواحد.