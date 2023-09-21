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الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

خلال 6 أشهر فقط.. ورود 800 ألف شكوى وملاحظة لوزارة التعليم

وزارة التعليم
وزارة التعليم
أ أ
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أكد تقرير رسمي لوزارة التعليم ورود 800 ألف شكوى وملاحظة وتعليق إلى الوزارة خلال 6 شهور، تم التعامل معها حسب الأنظمة والتعليمات في إطار الحرص على قياس رضا المستفيدين من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.اضافة اعلان

استقبال الشكاوى والملاحظات 


وكشف التقرير، أنه يتم استقبال الشكاوى والملاحظات عن طريق إدارة رعاية المستفيدين ومن ثم توجيهها إلى الجهة المختصة والرد على المستفيد الذي يمنح فرصة 12 يوماً لقبول الرد أو رفضه.

وأكد التقرير إلى حرص الوزارة على الاستماع لصوت المستفيدين وحصر الملاحظات وتحليل المشاكل الواردة للمساعدة في تعديل الأنظمة والابتكار في تقديم تحسينات جديدة، وفقا لـ"صحيفة المدينة".

خدمة تواصل ورؤية 2030


هذا وتأتي خدمة تواصل متزامنة مع رؤية 2030 بأهدافها المتعلقة بتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، ودعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال، وضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها، المنبثقة من المحور الثالث «وطن طموح» وضمن برنامج التحول الوطني 2020، مما يساعد في تحقيق الأهداف التي نصت على تحسين مخرجات التعليم الأساسية، وتدار تلك المنظومة عبر نظام ذكي يضمن الشفافية وحق الاعتراض للمستفيد، مع آلية للتصعيد إلكترونياً وتلقائياً وفق هيكلة الوزارة، مع متابعة وتجويد كافة الطلبات.

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