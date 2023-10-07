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خلال 6 أشهر.. أكثر من 4 آلاف مولود في مستشفيات نجران

مستشفى الولادة والأطفال بنجران
مستشفى الولادة والأطفال بنجران
أ أ
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 سجلت مستشفيات صحة نجران 4968 مولودًا، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

مواليد مستشفات الصحة بنجران 

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وأوضحت صحة نجران أن المواليد بمستشفى الولادة والأطفال بلغوا 3582مولودًا، وفي مستشفى شرورة العام 889 مولودًا، فيما سجلت مستشفيات بدر الجنوب العام 27مولودًا، ويدمة العام 218مولودًا، وحبونا العام 241مولودًا، وفي مستشفى ثار العام 11 مولودًا.

خدمات مستشفى الولادة والأطفال



 يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال قدم خدماته خلال نفس الفترة لـ 53422 مراجعاً لقسم الطوارئ، و 33591 مراجعاً للعيادات الخارجية، و إجراء 360833 فحصاً مخبرياً، فيما بلغت حالات التنويم 7406حالات.

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