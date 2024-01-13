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خلال 5 أشهر .. أمطار الخير تتسبب في 360% زيادة للمساحات الخضراء بمنطقة المدينة المنورة

المساحات الخضراء
المساحات الخضراء
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كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن زيادة مساحات الغطاء النباتي في منطقة المدينة المنورة.

المساحات الخضراء المدينة المنورة:

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وبلغت نسبة الزيادة 360% خلال الأشهر الخمسة الماضية من عام 2023، بدايةً من أغسطس وحتى ديسمبر، بسبب هطول الأمطار في هذه الفترة.

وأوضح المركز أن تحليلات بيانات الاستشعار عن بعد، كشفت عن وصول إجمالي مساحة الغطاء النباتي في المدينة المنورة في شهر أغسطس 2023م إلى 2863.4 كيلومتراً مربعاًٍ بما يمثل 1.9 % من إجمالي مساحة المنطقة، لتزيد المساحة تدريجيّاً مع زيادة هطول الأمطار.

وسجل المركز في نهاية شهر ديسمبر من 2023م وصول مساحة الغطاء النباتي لنحو 13,194.5 كيلومتراً تغطي 8.7 % من إجمالي مساحة المنطقة.

وينتشر الغطاء النباتي في معظم محافظات منطقة المدينة المنورة، حيث يتركز في المناطق الجبلية التي يتراوح ارتفاعها بين 1,000 متر إلى 1,300 متر غربي المنطقة، وفي المواقع شبه المستوية شرقي المنطقة لخصائص التربة فيها، وحسب توزيع المحافظات يتركز الغطاء النباتي شرقي محافظات العلا والحناكية، وشمالي محافظات ينبع وخيبر وبدر، وغربي محافظات المدينة المنورة ومهد الذهب، ووسط محافظة وادي الفرع.

التشجير في المدينة المنورة:


ويعمل المركز الوطني على دراسة واقع مناطق الغطاء النباتي ومراقبة التغير بمواقع مشاريع التشجير، ومراقبة الغطاء الأرضي وتغير مساحته، وحساب كميات الأمطار وكثافة الغطاء النباتي، وقياس كثافة الغطاء النباتي، بالإضافة إلى رصد ومراقبة صحة النبات، وذلك بالاعتماد على برنامج تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات مشاريع التشجير ومبادرة السعودية الخضراء.

يذكر أن المركز يسعى إلى حماية مواقع الغطاء النباتي في المملكة ودراسة كافة المتغيرات في المساحات الخضراء وتطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتخفيف من حدته، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، في إطار اهتمام المملكة بالتقليل من آثار التصحر والجفاف والإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها.

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