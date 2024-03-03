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خلال شهر.. إصدار وتجدد 6849 شهادة صحية في جدة

أمانة جدة
أمانة جدة
أ أ
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كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 6,849 شهادة صحية خلال شهر فبراير، وفحص 8,252 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية لمتابعة امتثال المنشآت الصحية.اضافة اعلان

الجولات الرقابية في جدة:


 وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية في نطاق 16 بلدية فرعية، وتهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية التي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.
 وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية عبر جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية ورفع مستوى الامتثال، مشيرة إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي التي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونياً.

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