الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

خلال ساعات.. الأمن يُهاجم المهربين والمخالفين بعدة مناطق

السجن --- سجن - القبض الامن العام - تم القبض - تعبيرية
دوريات الأمن تقبض على مخالفين
أ أ
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

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ضبط مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر

ففي منطقة الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط 9 مخالفين

في الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وضبطت بحوزتهم (3) بنادق نارية و(119) ذخيرة نارية، و(4) بنادق هوائية و(1043) ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية السودانية ومواطن مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (7) أمتار مكعبة من الحطب المحلّي في منطقتي الرياض وعسير.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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