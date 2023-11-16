خلال أسبوع.. المسجد النبوي يستقبل أكثر من ٦ ملايين مصلٍّ وزائر

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أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي اليوم من خلالها تقريرها الأسبوعي أنها استقبلت خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ من شهر ربيع الآخر لعام ١٤٤٥هـ, أكثر٦ ملايين و٣٦ ألف مصلٍّ وزائر. اضافة اعلان





خدمة المصلين والزوار



مواقع مخصصة لكبار السن



وكثفت الرئاسة أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر, حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من ( ٤٩٢,٣٤٩) زائرًا للسلام على الرسول عليه الصلاة و السلام، إضافة إلى (١٢٧,٦٧١) مصليًا بالروضة الشريفة.وكشف وكالة رئاسة المسجد النبوي عن استفادة أكثر من ( ١٠,٥١٣) من المواقع المخصصة لكبار السن، إضافة إلى توزيع ( ٢١,٨٢٠ ) من الهدايا، واستفادة أكثر من ( ٥٦,٦٤٠) خدمة الإرشاد المكاني، و( ١١,٤٢٤ ) من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و (٤,٢٨٣) مستفيدًا من خدمات المعارض, و ( ٤٨,٢٣٠ ) مستفيدًا من خدمة التواصل باللغات.كما استفاد (١١,٨٣٤) من خدمة المكتبات و (٧٣,٦٩٦) مستفيدًا من خدمة التنقل, كما وزعت رئاسة المسجد النبوي ( ٩٩,٠٠٠ ) عبوة من ماء زمزم، و ( ٩١,٨١٣ ) وجبة إفطار صائم.