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خلال أسبوع.. المسجد النبوي يستقبل أكثر من ٥ ملايين مصلٍ وزائر

المسجد النبوي
المسجد النبوي
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 أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي اليوم، أنها استقبلت خلال المدة من ١ـ ٦ من جمادى الأولى الجاري, ٥ ملايين و ٣٦٤ ألف مصل وزائر.

خدمات صحية وتطوعيةاضافة اعلان


 وكثفت الرئاسة أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر, حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من (٤٦٧,٢٢١) زائراً للسلام على الرسول عليه الصلاة و السلام، بالإضافة إلى ( ١٣٥,٢٤٢) مصليًا بالروضة الشريفة.

مواقع مخصصة لكبار السن


 وبينت وكالة رئاسة المسجد النبوي استفادة أكثر من ( ١٦,٧٧٢) مستفيدًا من المواقع المخصصة لكبار السن، بالإضافة إلى توزيع ( ٢٧,٢٦٧ ) من الهدايا، واستفادة ( ٤٨,٦٩٨) من خدمة الإرشاد المكاني، و ( ٢٠,٢٧٧ ) من الرقم الموحد وقنوات التواصل.
و(٣,٧٢٧) مستفيداً من خدمات المعارض, و ( ٣٧,٥٧٨ ) مستفيدًا من خدمة التواصل باللغات, و(١١,٦٠٥) مستفيدين من خدمة المكتبات و (٤٥,٩٣٧) مستفيداً من خدمة التنقل وكما وزعت رئاسة المسجد النبوي ( ١١٩,٤٠٠ ) عبوة ماء زمزم، و ( ٩٢,٠٨ ) وجبات إفطار صائم.

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