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خطيب المسجد النبوي: بادروا أعماركم بأعمالكم وحققوا أقوالكم بأفعالكم (فيديو)

خطيب المسجد النبوي
خطيب المسحد النبوي
أ أ
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أكد خطيب المسجد النبوي، الشيخ عبد الله البعيجان، على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وسبب لنفرة القلوب وأذاها، وأن صلة الرحم مشتقة من اسم الرحمن.اضافة اعلان
وقال إن الله خلق الإنسان لطاعته الموجبة لمرضاته، ونهاه عن معصيته الموجبة لسخطه، "فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره".


بادروا أعماركم بأعمالكم

وأضاف، فاتقوا الله تعالى وبادروا أعماركم بأعمالكم وحققوا أقوالكم بأفعالكم فإن حقيقة عمر الإنسان ما أمضاه في طاعة الله، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع النفس هواها وتمنى على الله الأماني.
وقال إمام وخطيب المسجد النبوي: إن من أعظم الواجبات، وأجل الطاعات وأذكى القربات، وأداء الحقوق والواجبات، وأعظم تلك الحقوق عباد الله، وأولاها بالأداء والوفاء عند الله، صلة ذوي الأرحام والأقرباء.
الذين أوجب الله لهم حق الصلة والمودة والوفاء، قال الله تعالى " فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون".


قرن الله حقهم بتوحيده

وتابع، فأثبت الله للأقرباء حقًا وأمر بأدائه، وقرن حقهم بتوحيده فقال : "فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورًا".
وقال: لقد حرم الله تعالى قطيعة الرحم وحذر منها ، قال تعالى: "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ".
فقطيعة الرحم ذنب وكبيرة توجب اللعنة والعقاب، وظلم يؤدي إلى إيحاش القلوب ونفرتها، وتأذيها، وأي ظلم أشد من قطع ما أمر الله به أن يوصل، قال تعالى: "الذين يقطعون ما أمر الله به أن يُوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار". 


من وصلها وصلته رحمة الله

وأضاف: أيها الناس الرحم أثر من آثار رحمة الله تعالى مشتبكة بها، من قطعها كان منقطعًا من رحمة الله ومن وصلها وصلته رحمة الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إِنَّ اللَّه تَعَالى خَلَقَ الخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قال: فذَلِكَ لَكِ".


الرحم معلقة بالعرش

وقال: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرَّحِمُ معلَّقةٌ بالعرشِ تقولُ: مَن وَصَلني وصلَه اللهُ ومَن قطعني قطعه اللهُ".
ولقد أعلى الله من شأن الرحم واشتق اسمها من اسمه، عن عبدالرحمن ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل أنا الرحمن وهي الرحم فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته".

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