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خطيب المسجد الحرام: حاجة الإنسان إلى الدين تفوق كل الاحتياجات (فيديو)

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة
المسجد الحرام
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أكد خطيب وإمام المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد، أن الدين مرتبط بجوهر الطبيعة البشرية وحاجة الإنسان إليه تفوق كل الاحتياجات. 
وقال في خطبة الجمعة اليوم: "الإنسان بفطرته التي فطره الله عليها، وبخلقه من الروح والجسد، لا يقنعه علم، ولا يكفيه متعة، ولا يغنيه شبع، لأن فيه قلقه واضطرابه وخوفه، فهو في حاجة شديدة إلى الطمأنينة والسكن والأمن".

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الإنسان يحتاج إلى سند يعتمد عليه

وأضاف: "الإنسان وحده من بين جميع المخلوقات يحتاج إلى سند يعتمد عليه إذا ألمت به شدة، أو حلت به كارثة، أو واجه ما يكره، أو خاب ما يرجوه، أو وقع ما يحذر".
وبين كذلك أن الإنسان وحده من بين المخلوقات هو الذي يفكر في المبدأ، ويتأمل في المصير، وينظر في الكون، ويعلم الأحداث".


مواقف الإنسان

وأوضح خطيب المسجد الحرام، أن الإنسان وحده هو الذي يتخذ مواقف بحسب هذه النظرات والمدركات والأسباب والمسببات.
ومضى إلى القول: "هذه عباد الله هي الغريزة الدينية المشتركة بين كل أجناس البشر مهما كان تعليمهم ومهما كانت أمنيتهم".


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