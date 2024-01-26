خطيب الجمعة من المسجد النبوي: اطلبوا الخيرات من الله ودفع ما قدر من الشرور

تحدث الشيخ على الحذيفي خطيب المسجد النبوي في خطبة الجمعة اليوم عن طلب الخيرات من الله.
وقال: عباد الله
توسلوا إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته بطلب ما عنده من الخيرات ودفع ما قدر من
الشرور والمكروهات، فمبدأ الخيرات من الله، وتقدير المخلوقات شرها وخيرها بقدر من
الله فلله الحجة البالغة والحكمة التامة.
الخيرات كلها بيد الله والمقادير بقضاء اللهوقال: قال الله تعالى : (مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ
اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)، وقال سبحانه: (فَإِنَّ الْعِزَّةَ
لِلَّهِ جَمِيعًا)، وقال سبحانه: (قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).
وقال تعالى:
(وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)، فإذا كانت الخيرات كلها بيد الله
والمقادير كلها بقضاء الله وقدره والموت والحياة بيد الله، والرزق بيد الله لا بيد
غيره فكيف يلتفت القلب إلى غير الخالق المدبر الرحيم.