خطيب الجمعة من المسجد النبوي: اطلبوا الخيرات من الله ودفع ما قدر من الشرور

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تحدث الشيخ على الحذيفي خطيب المسجد النبوي في خطبة الجمعة اليوم عن طلب الخيرات من الله.

وقال: عباد الله توسلوا إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته بطلب ما عنده من الخيرات ودفع ما قدر من الشرور والمكروهات، فمبدأ الخيرات من الله، وتقدير المخلوقات شرها وخيرها بقدر من الله فلله الحجة البالغة والحكمة التامة. اضافة اعلان





الخيرات كلها بيد الله والمقادير بقضاء الله



وقال: قال الله تعالى : (مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)، وقال سبحانه: (فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا)، وقال سبحانه: (قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).

وقال تعالى: (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)، فإذا كانت الخيرات كلها بيد الله والمقادير كلها بقضاء الله وقدره والموت والحياة بيد الله، والرزق بيد الله لا بيد غيره فكيف يلتفت القلب إلى غير الخالق المدبر الرحيم.





لا ينال ما عند الله من الخير إلا بالأسباب التي شرعها



الله فرض على عباده الفرائض ليرتقوا في درجات الكمال



وأضاف الشيخ الحذيفي، إذ قد تبين أنه لا يأتي بالخيرات والحسنات إلا الله ولا يدفع الشرور والسيئات ولا يعيذ من النار إلا الرب جل وعلا وأنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بأمر الله سبحانه وبعلمه، ولكن لا ينال ما عند الله من الخير إلا بالأسباب التي شرعها وأمر بها وجوباً أو استحباباً، ولا يدفع الشرور والعقوبات في الدنيا والعذاب في الآخرة إلا بترك المعاصي والمحرمات.وأكمل: ومن رحمة الله بعباده أن فرض الفرائض عليهم ليرتقوا في درجات الكمال، وحرم على عباده الفواحش ما ظهر منها وما بطن ليتطهروا من الخبائث والنجس والرجس والأدناس، فما من طاعة لله تعالى إلا وهي برحمة الله تعالى، وما من معصية نهى الله عنها إلا نهى الله عنها رحمة لعباده، فالله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين.