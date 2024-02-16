خطيب الجمعة من المسجد النبوي: احذروا الغفلة فإنها تقطع الصلة مع الله

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طالب خطيب الجمعة من المسجد النبوي، الشيخ عبدالله البعيجان، المصلين بالحذر من الغفلة فإنها تقطع الصلة مع الله تعالى، والمبادرة بصيام ما فاتهم من رمضان الماضي.





بادروا بصيام ما فاتكم من رمضان الماضي



الصوم من أفضل القربات وأجل الطاعات



إن في الجنة بابًا يُقال له الريان يدخل منه الصائمون



pic.twitter.com/o69sBDG5iZ فيديو | خطيب المسجد النبوي عبدالله البعيجان: احذروا من الغفلة فإنها تقطع الصلة مع ربكم.. وبادروا بصيام ما فاتكم من رمضان الماضي #الإخبارية February 16, 2024

وقال: الصوم عبادة من أعظم العبادات، وقربة من أزكى القربات، وطاعة من أجل الطاعات؛ وحقيقته: الإمساك عن المفطرات وترك الشهوات، واتقاء المحرمات؛ وغاية الصوم تقوى الله عز وجل، وتهذيب النفس وتزكيتها من النقص والخلل، وحصول الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى.وأكمل: الصوم عباد الله من أفضل القربات، وأجل الطاعات، وأعظم المثوبات، وهو عبادة الصابرين، وزاد المتقين، وذخر الفائزين.وأضاف: ويكفي أن الله قسم عمل ابن آدم إلى قسمين، فجعل الصوم قسمًا مستقلًا أضافه لنفسه، وجعل بقية أعماله قسمًا واحدًا؛ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ ".