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خطيب الجمعة من المسجد النبوي: احذروا الغفلة فإنها تقطع الصلة مع الله

الشيخ عبدالرحمن البعيجان
الشيخ عبدالله البعيجان
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طالب خطيب الجمعة من المسجد النبوي، الشيخ عبدالله البعيجان، المصلين بالحذر من الغفلة فإنها تقطع الصلة مع الله تعالى، والمبادرة بصيام ما فاتهم من رمضان الماضي.اضافة اعلان

بادروا بصيام ما فاتكم من رمضان الماضي

وقال: الصوم عبادة من أعظم العبادات، وقربة من أزكى القربات، وطاعة من أجل الطاعات؛ وحقيقته: الإمساك عن المفطرات وترك الشهوات، واتقاء المحرمات؛ وغاية الصوم تقوى الله عز وجل، وتهذيب النفس وتزكيتها من النقص والخلل، وحصول الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى.

الصوم من أفضل القربات وأجل الطاعات

وأكمل: الصوم عباد الله من أفضل القربات، وأجل الطاعات، وأعظم المثوبات، وهو عبادة الصابرين، وزاد المتقين، وذخر الفائزين.

إن في الجنة بابًا يُقال له الريان يدخل منه الصائمون

وأضاف: ويكفي أن الله قسم عمل ابن آدم إلى قسمين، فجعل الصوم قسمًا مستقلًا أضافه لنفسه، وجعل بقية أعماله قسمًا واحدًا؛ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ ".


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