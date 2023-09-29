خطيب الجمعة في الحرم النبوي: الكون تقدير قادر ونظام خالق

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تحدث خطيب الجمعة من المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد الذكير، عن عظم الكون وقدرة الله سبحانه وتعالى على دقة الخلق وتسخيره لخدمة الإنسان. اضافة اعلان

وقال: في معرض الإعجاز والإبداع يقول سبحانه وتعالى: "والشمس تجري لمستقر لها"، حركة الشمس جرى هادئ غير مضطرب وغير محسوس.





والقمر قدرناه منازل





صفحات الكون وقدرة الله





تقدير قادر ونظام خالق





سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم







فضيلة الشيخ د.خالد الذكير. #يوم_الجمعة pic.twitter.com/Xru3YOCo2n حركة الشمس جريًا هادئًا غير مضطرب وغير محسوس، وقدر للقمر منازل وأزمان يمر بها حتى يصير هلالًا دقيقًا.. سبحانه ما أعظم صنعه، أتقن كل شيء.فضيلة الشيخ د.خالد الذكير. #المسجد_النبوي September 29, 2023

ويقول سبحانه عن القمر، "والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم"، فقدر الله للقمر منازل وأزمان يمر بها حتى يصير هلالا دقيقا، حتى لا يكاد يرى من فرط دقته.ويتساءل إمام المسجد النبوي: فمن خلقهما ومن وأودع فيهما النور والضياء ومن حفظ سيرهما ومسارهما؟ ومن يدبر أمرهما صباح مساء؟، سبحانه ما أعظمه صنع الله الذي أتقن كل شيء.ويضيف، في صفحة أخرى من صفحات هذا الكون الذي يبهر العقل ويثير الدهشة يقول سبحانه " وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها.ويقول تعالى: ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليركم من آياته" ويقول سبحانه: والفلك تجري في البحر بأمره"، كيف تجري الفلك في البحر بأمره سبحانه؟ويضيف، خلق الله تعالى البحر على هذه الصفة العظيمة وجعله ميسرا قابلا لحمل المراكب، وألهم الإنسان على صنع المراكب على كيفية تحفظها من الغرق في عباب البحر وعصمهم من توال الرياح والموج في أسفارهم ، إنه تقدير قادر ونظام خالق.وأضاف الدكتور خالد الذكير، ولا تخطئ العين ذلك المنظر البهيج ، البساط الأخضر الذي يغطي اليابسة، وزروع ونخل طلعها هضيم.ويقول: نجد النبات وقد وشح الأرض بأجمل الألوان، وكساها بأزهى الأغصان ، نرى ثماراً مختلفة تسقى بماء واحد يفضل الله بعضها على بعض في الأكل، يقول سبحانه "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق".