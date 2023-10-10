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صحيفة تواصل الالكترونية

خطوات تغيير مدير المنشأة عبر منصة الهيئة العامة للعقار

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العام للعقار
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للعقار، عن خطوات تغيير مدير المنشأة عبر منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة، بهدف تحسين تجربة العمل لتكون أكثر سلاسة.اضافة اعلان
وتسمح الخدمة للأفراد المسجلين في السجل التجاري تعيين أنفسهم مديرين أو تعيين وكلاء المنشأة من خلال وكالة إلكترونية، حيث تسهم الخدمة في تلبية متطلبات العملاء.


وتطلب الخدمة الخطوات التالية

ـ التسجيل في المنصة.
ـ وجود صلاحية "مالك المؤسسة، أو المدير التنفيذي، أو المدير، أو المدير العام، أو رئيس تنفيذي" في السجل التجاري للمستخدم الذي يقوم بالتغيير.


وتتم آلية الاستفادة من الخدمة من خلال

1ـ تسجيل المستخدم في المنصة.
2ـ اختيار تغيير مدير المنشأة.
3ـ إدخال السجل التجاري/ الرقم الموحد.
4ـ التحقق من وجود صلاحية في السجل التجاري للمستخدم.
5ـ يقوم المستخدم بتحديد "تعيين نفسه مديرًا" أو "وكيل مدير".
6ـ في حال تعيين وكيل يجب أن يكون الوكيل مسجلاً مسبقًا في المنصة ولديه وكالة إلكترونية سارية.
7ـ تأكيد تغيير مدير المنشأة.


معلومات طلب تغيير مدير المنشأة

ويجب على المستخدم إدخال المعلومات الآتية عن طلب تغيير مدير المنشأة.
1ـ السجل التجاري / الرقم الموحد.
2ـ تحديد مدير المنشأة الجديد.
3ـ في حال اختيار تعيين وكيل يتم إدخال رقم الوكالة الإلكترونية ورقم هوية الوكيل.

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