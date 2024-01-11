خطوات تسجيل الدخول في بوابة نور للمعلمين والطلاب

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يمكن للطلاب الوصول إلى خدمات التعليم الإلكتروني عبر بوابة "عين التعليمية" ، والتي تقدم العديد من المزايا من بينها سهولة التسجيل.



يبحث أولياء الأمور والطلاب عن طريقة للتسجيل في الموقع، وحرصت صحيفة "تواصل" على تسهيل الأمر وإتاحته: اضافة اعلان





أولا تسجيل الدخول بالنسبة للطلاب:



ثانيا تسجيل الدخول بالنسبة لأولياء الأمور:



1- زيارة الموقع الرسمي لبوابة عين التعليمية.2- النقر على الصورة المتعلقة بهيئة الطلاب.3- النقر على الرمز في أعلى الزاوية اليسرى للشاشة.4- اختيار “تسجيل الدخول”.5- إدخال رقم الهوية الوطنية.6- أو رقم الإقامة في الحقل المخصص.7- إدخال كلمة المرور في الحقل المخصص.8- النقر على "تسجيل الدخول".1- زيارة الموقع الرسمي لبوابة عين التعليمية.2- اختيار هوية ولي الأمر من الشخصيات المعروضة.3- النقر على الرمز الموجود في الزاوية العليا اليسرى للشاشة.4- اختيار خيار "تسجيل الدخول".5- إدخال رقم هوية المستخدم.6- إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.7- الضغط على “تسجيل الدخول”.وتعد "البوابة" خطوة رائدة في سياق تحول التعليم نحو التكنولوجيا والرقمنة، حيث تمثل هذه البوابة نافذة إلكترونية حديثة لتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية للطلاب، المعلمين، وأولياء الأمور.