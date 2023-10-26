خطوات الحصول على الخدمة.. "الصحة" تُصدر تراخيص صحية جديد لـ 8 مراكز

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أعلنت وزارة الصحة أنها أصدر عددًا من التراخيص الطبية الجديدة وذلك لـ 8 مراكز طبية، بهدف توسيع عدد الأنشطة المرخصة طبيًا؛ تعزيزًا لتنمية الاستثمار في القطاع الصحي الخاص. اضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها المراكز الثمانية التي تم تجديد التراخيص الحية لها، هي:

1 – مركز التشخيص.

2 - مركز سحب البلازما.

3 – مركز تجميع العينات.

4 – مركز العين الصناعية.

5 – مركز المحاليل الوريدية.

6 – مركز مساحات العمل المشتركة.

7 – مركز التثقيف والاستشارات الصحية.

8 – مركز الإخصاب والأجنة وعلاج العقم المستقلة.





خدمات التراخيص الصحية



كيفية الحصول على الخدمة:



الشروط المسبقة للحصول على الخدمة:



وقت الاستجابة المتوقع للخدمة:



رسوم الخدمة:



القنوات البديلة لتقييم الخدمة:



ويوجد بالمملكة نظام موحد وشامل لجميع خدمات التراخيص الصحية، ويتميز بالتكامل التقني المباشر مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتشتمل على الخدمات التالية:- خدمة الموافقة المبدئية لتراخيص المنشآت الصحية:تمكن هذه الخدمة المستثمرين من الحصول على موافقة أولية من وزارة الصحة لبدء أي نشاط صحي بشكل آلي.- خدمة إصدار الترخيص النهائي للمنشآت الصحية:تمكن هذه الخدمة المستثمرين ومنشآت القطاع الصحي القائمة من إصدار وتجديد وإلغاء ونقل الملكية وتعديل البيانات لتراخيص المنشآت الصحية بشكل آلي.- خدمة تراخيص مزاولة المهنة للممارسين الصحيين:تمكن هذه الخدمة المنشآت الصحية في المملكة من إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة للممارسين الصحيين بشكل آلي خلال 30 ثانية فقط.- خدمة ندب الممارس الصحي:تتيح هذه الخدمة للجهات الصحية في القطاع الخاص إمكانية ندب الممارسين الخاصين بهم من جهة إلى أخرى من خلال نظام إلكتروني متكامل ومن غير الحاجة لزيارة وزارة الصحة أو أحد الجهات التابعة لها، وبذلك يتسنى للممارس التابع للقطاع الخاص العمل في الجهة المنتدب لها بشكل نظامي بعد الموافقة على طلب الندب من خلال النظام.بإمكان المنشآت الصحية الحصول على الخدمة، وذلك بالتسجيل في منصة (صحة) للخدمات الصحية الإلكترونية.أن تكون المنشأة الطبية مسجلة في منصة (صحة)، ولديها ترخيص سارٍ، كما يمكن للمنشأة الحصول على الترخيص من خلال منصة (صحة).الخدمة فورية، ومتوفرة على مدار الساعة، خلال أيام الأسبوع.يمكنكم الاطلاع على تفاصيل الرسوم من خلال نظام المؤسسات الصحية ولائحته التنفيذية.نقاط الاتصال للمساعدة:يتم التواصل عن طريق مركز الاتصال 920002005 (من 8 صباحًا إلى 17 مساءً)، أو عبر البريد الإلكتروني.يتم تقييم الخدمة عن طريق مركز الاتصال (937) على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع.