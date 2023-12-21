الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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خطوات التقديم والتجديد على التأمين الصحي لحاملي الإقامة المميزة.

الإقامة المميزة
التأمين الصحي للإقامة المميزة
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أعلن مجلس الضمان الصحي خطوات التقديم والتجديد على التأمين الصحي لحاملي الإقامة المميزة.
وأوضح المجلس آلية التقديم على التأمين الصحي لحاملي الإقامة المميزة من خلال نشر أنفجراف في صفحته الرسمية في "إكس".اضافة اعلان

آلية التقديم على التأمين الصحي للإقامة المميزة

يلتزم حامل الطلب بالتقديم أو التجديد عن طريق الموقع الإلكتروني لبوابة مركز الإقامة المميزة أو عن طريق قنوات البيع لشركات التأمين الصحي بشكل مباشر أو توفير التأمين من قبل صاحب العمل.

ترقية وثيقة التأمين الصحي

يتم تقديم طلب ترقية وثيقة التأمين الصحي لحامل الإقامة المميزة عن طريق منصات شركة التأمين.

نظام الإقامة المميزة في المملكة

أطلقت المملكة نظام الإقامة المميزة، في عام 2019 من أجل تعزيز القدرات التنافسية لاقتصاد المملكة وتشجيع رواد الأعمال واجتذاب المستثمرين الراغبين في مزاولة أعمالهم وأنشطتهم التجارية بشكل قانوني.
ومن أجل الحد من ظاهرة التستر التجاري التي تعني قيام الأفراد غير السعوديين بممارسة الأنشطة التجارية دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، وذلك من خلال الترخيص الممنوح للمواطن.

الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد أو الإقامة الدائمة

يقدم برنامج الإقامة المميزة خيارين بحسب التكلفة المطلوبة من المتقدم، يتمثل الخيار الأول في الحصول على الإقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وأما الخيار الثاني الأكثر تكلفة فهو الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية، ويحصل حامل بطاقة الإقامة المميزة وأفراد أسرته المؤهلين على حق الإقامة في المملكة.
كما يمكنهم الاستثمار أو العمل في السعودية في وظائف القطاع الخاص والانتقال بينها، بالإضافة إلى مجموعة أخرى كبيرة من المزايا التي لا يتوفر أغلبها لغيره من المقيمين في السعودية.

مركز الإقامة المميزة لمعالجة الطلبات

تتم معالجة طلبات الحصول على الإقامة المميزة من خلال جهاز حكومي تم إنشاؤه خصيصًا لهذا الغرض، وهو مركز الإقامة المميزة الذي يتبع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من الناحية التنظيمية.
ويمارس مهامه بالتنسيق مع كافة الهيئات والقطاعات الحكومية في السعودية من أجل تسهيل إجراءات الحصول على الإقامة المميزة.

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