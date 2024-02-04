خطوات التقديم على منحة دراسية حكومية للمواطنين

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تتيح وزارة التعليم، للطلاب السعوديين، التقديم على المنح الدراسية التي تطرحها للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة. اضافة اعلان





مميزات الحصول على منحة



تقديم الطلب



في حال موافقة الوزارة على طلب المنحة فإنها تتكفل بدفع الرسوم الدراسية حسب كل تخصص معتمد سنويًا وفق الشروط والضوابط.وتستمر المنحة للطالب في حال الحصول على المعدل المطلوب للدخول في المنحة.تدقيق الطلب من قبل الجامعة/الكلية.ترشيح الطلب من قبل الجامعة/الكلية.القبول من قبل وزارة التعليم العالي.نتائج القبول تعلن بعد استكمال المراحل السابقة.لمعرفة حالة طلبك اضغط على حالة الطلب في حسابك.





الشروط



الحد الأدنى للمعدل 2.75/5 و أن يكون 1.75/4.