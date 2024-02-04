الأحد، 23 رجب 1445 ، 04 فبراير 2024

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خطوات التقديم على منحة دراسية حكومية للمواطنين

وزارة التعليم - صورة رسمية
وزارة التعليم
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تتيح وزارة التعليم، للطلاب السعوديين، التقديم على المنح الدراسية التي تطرحها للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة. اضافة اعلان

مميزات الحصول على منحة

في حال موافقة الوزارة على طلب المنحة فإنها تتكفل بدفع الرسوم الدراسية حسب كل تخصص معتمد سنويًا وفق الشروط والضوابط.
وتستمر المنحة للطالب في حال الحصول على المعدل المطلوب للدخول في المنحة.

تقديم الطلب

تدقيق الطلب من قبل الجامعة/الكلية.
ترشيح الطلب من قبل الجامعة/الكلية.
القبول من قبل وزارة التعليم العالي.
نتائج القبول تعلن بعد استكمال المراحل السابقة.
لمعرفة حالة طلبك اضغط على حالة الطلب في حسابك.


الشروط

الحد الأدنى للمعدل 2.75/5 و أن يكون 1.75/4.

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