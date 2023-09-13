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خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي عبر منصة أبشر

التأمين الصحي
مجلس الضمان الصحي
أ أ
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أعلنت منصة أبشر عن خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين إلكترونيًا عبر المنصة.
وقالت المنصة، على صفحتها الرسمية في "إكس"، إن الخدمة تتيح للمقيم التأكد من صلاحية التأمين الصحي بسجلاته في وزارة الداخلية.اضافة اعلان


طريقة تنفيذ الخدمة 

الدخول على منصة أبشر ثم اختيار: استعلامات من تبويب أفراد أسرة.
اختيار: التعريف بفرد أسرة.


الضمان الصحي والإشـراف على شـركات التـأمـين

يقوم مجلس الضمان الصحي بالإشراف على شركات التأمين لضمان تأدية دورها وتسهيل الخدمة للمستفيدين حسب المسؤوليات المحددة.
1 - سحب تأهيل ممارسة أعمال التأمين الصحي في الحالات التالية:
• إخلال شركة التأمين باشتراطات التأهيل.
• عدم استخدام التأهيل خلال (12) شهرًا.
• تخلي شركة التأمين عن التأهيل صراحة.
• توقف الشركة عن ممارسة أعمالها لمدة (6) أشهر.
2 - حماية مصالح المستفيدين بما تراه الأمانة العامة ضروريًا مثل تعديل خطة العمل لأي شركة تأمين صحي.


الحصول على المعلومات والبيانات

3 - الحصول من الجهة الرقابية الأخرى على المعلومات والبيانات والتي تتعلق بمسائل عمل التأمين الصحي مثل طلب النماذج التي تستخدمها شركة التأمين الصحي في مراسلاتها مع أطراف العلاقة التأمينية.
4 - المراجعة والتدقيق على جميع شركات التأمين الصحي في نطاق اختصاصات المجلس والطلب من الجهات الرقابية الأخرى القيام بذلك.
5 - التحفظ على أي من المسؤولين التنفيذيين في أي من شركات التأمين الصحي.


اتخاذ الإجراءات اللازمة

6 - اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاطلاع على أي خلل ما يرفع من الجهة الرقابية الأخرى المسؤولة عن التأكد من ملاءة الشركة وكفاية رأس مالها وسلامة أصولها ومخصصاتها الفنية وقدرتها على الوفاء بالتزامها نحو المستفيدين.
7 - المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بشركات التأمين ولا تستخدم إلا في الأغراض الرسمية المحددة في اللائحة.  

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