خطوات استبدال لوحات سيارات المنشأة عبر بوابة تم في "أبشر"

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أعلنت منصة "أبشر أعمال" عن إمكانية استبدل لوحات مركبات منشأتك عبر بوابة "تم" في أبشر أعمال إلكترونيا بكل سهولة دون الحاجة لزيارة مقار المرور. اضافة اعلان

وأكدت على تمكن المنشآت من طلب استبدال لوحات مركباتها لوحة بشعار "بدل فاقد، بدل تالف، تغيير مقاس اللوحة" لجميع أنواع المركبات دون الحاجة لمراجعة مقار المرور.





أعمال أبشر في شهر سبتمبر





عمليات منصة أبشر





المديرية العامة للجوازات





عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي



نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من (3,550,000) عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.وعبر منصة أبشر أفراد تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 1,950,000 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 95,873 عملية تحقق من صلاحية الهوية.وتنفيذ 28,242 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و26,844 عملية في خدمة بياناتي، و21,953 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و14,147 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و8,425 تعريفًا بفرد الأسرة، و9,457 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 6,855 بطاقة هوية بدل تالف.ونفّذت المديرية العامة للجوازات إصدار وتجديد 253,040 إقامة، وإصدار 184,688 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 289,431 جواز سفر سعودي إلكتروني.وتنفيذ 19,605 عمليات من خلال خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و47,713 عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات.وتنفيذ 22,702 طلب في خدمة تقرير مقيم، و6,086 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و11,017 عملية نقل الخدمات، و2,110 عمليات في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.