خدمة لأكثر من 10 ملايين مسافر بمطار الملك فهد الدولي خلال هذه الفترة

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سجّل مطار الملك فهد الدولي منذ افتتاحه رقما قياسيا جديدا بخدمة أكثر من 10,9 ملايين مسافر خلال العام 2023م بنسبة نمو تقدّر بـ 16,2% مقارنة بالعام الماضي.
مستهدفات الاستراتيجية الوطنية:
يأتي ذلك امتدادا لسلسة الإنجازات التي حققتها شركة مطارات الدمام، وتحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ممثلة في الإستراتيجية الوطنية للطيران.
شركة مطارات الدمام:
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام محمد الحسني، أن الحركة الجوية لتلك الفترة شهدت أرقاماً قياسية في جانب أعداد الرحلات تجاوزت أكثر من 99,5 ألف بنسبة نمو تقدر بـ 16% مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 17% لأعداد شركات الطيران المشغلة للرحلات عبر المطار مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ 48 شركة طيران بواقع 45 ناقلاً جوياً أجنبياً و 3 ناقلات جوية وطنية.
وأشار إلى أن الوجهات المحلية والدولية قفزت لتصل إلى 65 وجهة بنسبة نمو تقدر بـ 12% مقارنة بالعام الماضي، بواقع 49 وجهة دولية و 16 وجهة محلية، كذلك تسجيل رقماً قياسياً إضافياً خلال موسم الذروة التشغيلية بنقل أكثر من 3,3 ملايين حقيبة خلال الفترة من شهر يونيو وحتى نهاية سبتمبر 2023م.
الارتقاء بالخدمات:
وأكد الحسني حرص شركة مطارات الدمام على الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين تجربة المسافر بتطبيق الخطط التطويرية المقترنة بالمشاريع النوعية التي تُنفذ حالياً.
وأشار إلى دعم القيادة الرشيدة " يحفظها الله" ومتابعة وتوجيه سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وجهود العاملين بالشركة وشركاء النجاح من جميع الجهات التي تعمل بالمطار، وتفانيهم لتحقيق هذا النتائج.