خدمة لأكثر من 10 ملايين مسافر بمطار الملك فهد الدولي خلال هذه الفترة

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سجّل مطار الملك فهد الدولي منذ افتتاحه رقما قياسيا جديدا بخدمة أكثر من 10,9 ملايين مسافر خلال العام 2023م بنسبة نمو تقدّر بـ 16,2% مقارنة بالعام الماضي. اضافة اعلان





مستهدفات الاستراتيجية الوطنية:



شركة مطارات الدمام:



الارتقاء بالخدمات:

يأتي ذلك امتدادا لسلسة الإنجازات التي حققتها شركة مطارات الدمام، وتحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ممثلة في الإستراتيجية الوطنية للطيران.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام محمد الحسني، أن الحركة الجوية لتلك الفترة شهدت أرقاماً قياسية في جانب أعداد الرحلات تجاوزت أكثر من 99,5 ألف بنسبة نمو تقدر بـ 16% مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 17% لأعداد شركات الطيران المشغلة للرحلات عبر المطار مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ 48 شركة طيران بواقع 45 ناقلاً جوياً أجنبياً و 3 ناقلات جوية وطنية.وأشار إلى أن الوجهات المحلية والدولية قفزت لتصل إلى 65 وجهة بنسبة نمو تقدر بـ 12% مقارنة بالعام الماضي، بواقع 49 وجهة دولية و 16 وجهة محلية، كذلك تسجيل رقماً قياسياً إضافياً خلال موسم الذروة التشغيلية بنقل أكثر من 3,3 ملايين حقيبة خلال الفترة من شهر يونيو وحتى نهاية سبتمبر 2023م.وأكد الحسني حرص شركة مطارات الدمام على الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين تجربة المسافر بتطبيق الخطط التطويرية المقترنة بالمشاريع النوعية التي تُنفذ حالياً.وأشار إلى دعم القيادة الرشيدة " يحفظها الله" ومتابعة وتوجيه سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وجهود العاملين بالشركة وشركاء النجاح من جميع الجهات التي تعمل بالمطار، وتفانيهم لتحقيق هذا النتائج.