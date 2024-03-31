الأحد، 21 رمضان 1445 ، 31 مارس 2024

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خدمة "حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي" تتيح لقاصديه معرفة المواقع الشاغرة

المسجد النبوي
المسجد النبوي
أ أ
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دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، قاصدي المسجد إلى الاستفادة من خدمة "حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي" مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لمعرفة المواقع المتاحة والشاغرة للصلاة.اضافة اعلان

خدمة حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي :


وتعد خدمة "حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي" من أهم الخدمات المتاحة باللغات العربية والإنجليزية والأوردية.
وتتيح الخدمة لزوار المسجد النبوي معرفة حالة الطاقة الاستيعابية في جميع أنحاء المسجد قبل القدوم للصلاة فيه, والتأكد بشكل لحظي من الطاقة الاستيعابية في الأماكن المخصصة للصلاة في 12 موقعاً داخل المسجد النبوي وفي الحصوات, وفي التوسعات الشرقية والغربية والشمالية, وللنساء في الجهات الشرقية والغربية داخل المسجد وفي الساحات الشرقية والغربية والشمالية, والساحات الغربية الجديدة, وفي السطح, وتظهر الخدمة المتاحة عبر الرابط (هنا) للمستفيد حالة إشغال المصليات بأربعة ألوان سواءً "متاح" أو "شبه مشغول" أو "مشغول" أو "غير متاح".
ويسهم  ذلك في انسيابية دخول وخروج المصلين في أرجاء المسجد النبوي والساحات, وتفعيل الخطط التشغيلية الميدانية لتنظيم الحشود خلال أوقات الذروة.

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