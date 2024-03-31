خدمة "حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي" تتيح لقاصديه معرفة المواقع الشاغرة

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دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، قاصدي المسجد إلى الاستفادة من خدمة "حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي" مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لمعرفة المواقع المتاحة والشاغرة للصلاة.



خدمة حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي :