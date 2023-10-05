خدمة جديدة لرجال الأعمال.. تمكين القطاع الخاص من متابعة مطالباته المالية

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أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، خدمة «تقارير اعتماد» للقطاع الخاص، والتي تتيح متابعة الطلبات المالية بكافة تفاصيلها على منصة "اعتماد". اضافة اعلان





خدمة " تقارير اعتماد"





تعميم المركز لمنشآت القطاع الخاص





اقتصار الخدمة على منصة "اعتماد"



وتمكن خدمة "تقارير اعتماد" المستفيدين من متابعة مطالباتهم المالية المسجلة على المنصة، وفقا لما نقلته "عكاظ" عن مصادرها.يأتي ذلك، بعد أن وجه المركز في وقت سابق تعميماً إلى منشآت القطاع الخاص، أكد خلاله أن وزارة المالية والمركز أطلقا خدمة رفع المطالبات المالية من القطاع الخاص للعقود المسجلة على منصة «اعتماد».وقال المركز أنه سوف يتم الاكتفاء برفع مطالبات القطاع الخاص من خلال المنصة فقط.وبيّن المركز، أنه تم إيقاف إنشاء المطالبات المالية من الجهات الحكومية ابتداء من النصف الثاني من العام الحالي، مع اقتصار تطبيق الخدمة عبر منصة «اعتماد».