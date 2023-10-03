خدمة اليوم.. 5 خطوات لإرسال الرسائل بعد تحصيل أجور الخدمة عبر مكاتب البريد

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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، خطوات لإرسال الرسائل بعد تحصيل أجور الخدمة عبر مكاتب البريد.





خطوات لإرسال الرسائل بعد تحصيل أجور الخدمة اضافة اعلان



وأوضحت مؤسسة البريد، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من إرسال الرسائل بعد تحصيل أجور الخدمة من خلال مكاتب البريد والصناديق المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.* الخطوات:1 - توجه إلى أحد مكاتب البريد.2 - أظهر الرسالة الورقية المراد إرسالها.3 - حدد وجهة الاستقبال.4 - حدّد عنوان المرسل إليه.5 - ادفع الرسوم المطلوبة."سبل" تًصدر طابعًا تذكاريًا فئة 3 ريالاتيأتي هذا في وقت أصدرت فيه المؤسسة البريد "سبل" طابعًا تذكاريًا فئة 3 ريالات بمناسبة استضافة المملكة للمؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الذي انطلق اليوم في مدينة الرياض.