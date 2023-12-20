خدمات شاملة وميسرة عبر "المنصة الوطنية الموحّدة للتأشيرات".. تعرف عليها

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تعد "المنصة الوطنية الموحّدة للتأشيرات" الصادرة من وزارة الخارجية قبلة لجميع الراغبين في إصدار التأشيرات بمختلف أنواعها.





المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات تسهم في تيسير قدوم قاصدي الحرمين: اضافة اعلان





ربط أكثر من 30 وزارة:











كما تستخدم في تيسير قدوم قاصدي الحرمين الشريفين، من خلال بوابة شاملة تتيسر فيها الإجراءات، وتختصر عبرها الخطوات.ودشن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي بن أحمد المنصوري، اليوم، المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات "تأشيرة السعودية KSA VISA"، في ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية.يأتي ذلك امتدادًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.وتعنى المنصة الوطنية بربط أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاع خاص لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات بهدف تحقيق مستهدفات المملكة الوطنية، ومنها تأشيرة الحج وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، وتأشيرة الزيارة بغرض الأعمال، وتأشيرات الزيارة بغرض السياحة، وتأشيرات العمل.ومن أهم الإجراءات التي تمت على المنصة، أتمتة أهم إجراءات إصدار التأشيرات بهدف تحسين تجربة الزائر، ومحرك بحث ذكي لتمكين الزائر من معرفة التأشيرات المتاحة بيسر وسهولة، كما تم إضافة مرجع موحد للتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات وآلية التقديم عليها، إضافة إلى ملف شخصي محدث للزائر يسهل استعراض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقاً، وإضافة هوية حديثة تتناسب مع دور المنصة الوطني في تمكين مستهدفات المملكة.ومن ضمن الإضافات التي أجريت على المنصة تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصة.