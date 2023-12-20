الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خدمات شاملة وميسرة عبر "المنصة الوطنية الموحّدة للتأشيرات".. تعرف عليها

WhatsApp Image 2023-12-19 at 11.18.13 PM
إطلاق المنصة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تعد "المنصة الوطنية الموحّدة للتأشيرات" الصادرة من وزارة الخارجية قبلة لجميع الراغبين في إصدار التأشيرات بمختلف أنواعها. 

المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات تسهم في تيسير قدوم قاصدي الحرمين:اضافة اعلان


كما تستخدم في تيسير قدوم قاصدي الحرمين الشريفين، من خلال بوابة شاملة تتيسر فيها الإجراءات، وتختصر عبرها الخطوات.


ودشن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي بن أحمد المنصوري، اليوم، المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات "تأشيرة السعودية KSA VISA"، في ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية.

يأتي ذلك امتدادًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ربط أكثر من 30 وزارة:


وتعنى المنصة الوطنية بربط أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاع خاص لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات بهدف تحقيق مستهدفات المملكة الوطنية، ومنها تأشيرة الحج وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، وتأشيرة الزيارة بغرض الأعمال، وتأشيرات الزيارة بغرض السياحة، وتأشيرات العمل.

ومن أهم الإجراءات التي تمت على المنصة، أتمتة أهم إجراءات إصدار التأشيرات بهدف تحسين تجربة الزائر، ومحرك بحث ذكي لتمكين الزائر من معرفة التأشيرات المتاحة بيسر وسهولة، كما تم إضافة مرجع موحد للتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات وآلية التقديم عليها، إضافة إلى ملف شخصي محدث للزائر يسهل استعراض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقاً، وإضافة هوية حديثة تتناسب مع دور المنصة الوطني في تمكين مستهدفات المملكة.

ومن ضمن الإضافات التي أجريت على المنصة تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصة.



اقرأ أيضا

بعد قرار مجلس الوزراء.. الإعلان عن موعد إصدار رخص زراعة القمح

عاجل.. مداهمة مفاجئة لسكن عمالة في جدة .. ماذا عثر بداخله؟

كم راتب العاملة المنزلية؟ منصة مساند تجيب

توجيه من الشؤون الإسلامية بشأن خطبة الجمعة القادمة

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن اكتمال الشبكة الرئيسية لـ"حافلات الرياض"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

-الجوازات .. 3:00 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن التأخير في تجديد إقامة السائق

البصمة جهاز البصمات - ارشيفية 2:01 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وكيفية الاستعلام عن البصمة الإلكترونية في المملكة

هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-تكشف-عن-شروط-ومراحل-إصدار-الرخصة-المهنية-للمدربين-674x470 1:21 م السبت، 02 ديسمبر 2023

تنبيه جديد حول موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية

WhatsApp Image 2023-11-28 at 4.46.24 PM 5:49 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

وزير الخارجية : سنقدم نسخة استثنائية لـ"إكسبو2030"

اقرأ أيضا

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
8:06 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. بدءا من اليوم وبدون خبرة.. وظائف شاغرة بوزارة الحرس الوطني

خدمة العملاء بالسعودية - توطين - قرار وزارة الموارد البشرية -0- ارشيف الصور
7:47 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

للتحدث لموظف التأمينات.. هذه مواعيد عمل مركز الاتصال على الرقم المجاني

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
7:40 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الإطاحة بشخص في الجوف لترويجه 60 ألف قرص مخدر

القات المخدر - جازان - المخدرات
7:00 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

حرس الحدود يحبط تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة بقطاع الدائر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

جامعة الطائف
12:00 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. التقديم من اليوم ولمدة 5 أيام .. وظيفة شاغرة بجامعة الطائف

أهم 10
11:00 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء وتطبيق حكم الشرع في مواطنين ارتكبا جرائم مروعة

WhatsApp Image 2023-12-19 at 8.51.42 PM
10:03 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. مداهمة مفاجئة لسكن عمالة في جدة .. ماذا عثر بداخله؟

مزايا خدمة مبايعة المركبات - بيع المركبات - الامن العام - ابشر
9:42 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

4 مميزات لخدمة مبايعة المركبات عبر "أبشر"

حساب المواطن
9:00 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. خطأ يقع فيه البعض في حساب المواطن يؤثر على الاستحقاق.. تعرف عليه

الرخصة المهنية
12:02 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

تقويم التعليم: 3 وثائق يمكن الدخول بها لاختبار الرخصة المهنية