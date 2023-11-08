خدمات رقمية من المملكة لضيوف الرحمن في أمريكا

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أطلقت
الخطوط السعودية موقعين إلكترونيين لتلبية احتياجات الأسواق في كل من الولايات
المتحدة الأمريكية وكندا فيما يخص الحج والعمرة.
وتمثل هذه الخطوة نقلة مهمة لا سيما مع الدور الذي تلعبه «المملكة» كإحدى المسهمين في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية .2030
وتهدف
الشركة إلى تحقيق مستهدف من خلال استضافة 30 مليون معتمر من دول العالم المختلفة
بحلول 2030.
استضافة
30 مليون معتمر
وجاء
الإعلان عن إطلاق الموقع الجديد لأمريكا umrahbysaudia.us وكندا umrahbysaudia.ca خلال أول
أيام معرض سوق السفر العالمي WTM المقام في مدينة لندن.
الموقع
الإلكتروني الجديد لأمريكا وكندا
وتهدف
الخطوط السعودية من مشاركتها في معرض وسوق السفر العالمي، إلى تبسيط عملية التخطيط
وحجز عروض العمرة.
تبسيط
عملية حجز عروض العمرة
رحلات
الخطوط السعودية1ـ
تشغيل 17 رحلة أسبوعيًا من المملكة إلى الولايات المتحدة.
2ـ بسعة تقارب 5 آلاف مقعد.
3ـ تشغيل 3 رحلات من المملكة إلى كندا.
4ـ بسعة 894 مقعدًا.
5ـ تعزيز العلاقة مع الجاليات الإسلامية في أمريكا الشمالية.
6ـ ما يجعلها الاختيار الأمثل لهم كناقل جوي مفضل.