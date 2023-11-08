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خدمات رقمية من المملكة لضيوف الرحمن في أمريكا

العمرة امريكا
خدم ضيوف الرحمن في أمريكا
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أطلقت الخطوط السعودية موقعين إلكترونيين لتلبية احتياجات الأسواق في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فيما يخص الحج والعمرة.اضافة اعلان
وتمثل هذه الخطوة نقلة مهمة لا سيما مع الدور الذي تلعبه «المملكة» كإحدى المسهمين في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية .2030


استضافة 30 مليون معتمر

وتهدف الشركة إلى تحقيق مستهدف من خلال استضافة 30 مليون معتمر من دول العالم المختلفة بحلول 2030.


الموقع الإلكتروني الجديد لأمريكا وكندا

وجاء الإعلان عن إطلاق الموقع الجديد لأمريكا umrahbysaudia.us وكندا umrahbysaudia.ca  خلال أول أيام معرض سوق السفر العالمي WTM المقام في مدينة لندن.


تبسيط عملية حجز عروض العمرة

وتهدف الخطوط السعودية من مشاركتها في معرض وسوق السفر العالمي، إلى تبسيط عملية التخطيط وحجز عروض العمرة.

رحلات الخطوط السعودية

1ـ تشغيل 17 رحلة أسبوعيًا من المملكة إلى الولايات المتحدة.
2ـ بسعة تقارب 5 آلاف مقعد.
3ـ تشغيل 3 رحلات من المملكة إلى كندا.
4ـ بسعة 894 مقعدًا.
5ـ تعزيز العلاقة مع الجاليات الإسلامية في أمريكا الشمالية.
6ـ ما يجعلها الاختيار الأمثل لهم كناقل جوي مفضل.

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