"خدمات الملاحة الجوية" تطلق برنامج "آفاق" لتأهيل حديثي التخرج

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أطلقت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية اليوم, برنامج
"آفاق"، الذي ييستهدف حديثي التخرج من الجامعات السعودية في التخصصات
الهندسية، والمالية، والإدارية، والأمن السيبراني، وتقنية المعلومات، وتخصصات علم البيانات
والذكاء الاصطناعي.
هدف برنامج التأهيل " آفاق"
ويهدف البرنامج إلى تمكين الكفاءات الوطنية من الالتحاق بالفرص الوظيفية في الشركة بكفاءة واحترافية، حيث يتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة التي تغطي جميع المجالات التي يحتاجها الموظف في مجال الملاحة الجوية.
وأكد الرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية تعمل بفعالية ضمن منظومة الطيران المدني في المملكة لرفع مستوى قطاع الطيران المدني وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع ورؤية المملكة 2030، من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتوفير الفرص الوظيفية، عبر التوظيف المباشر أو برامج التدريب المنتهية بالتوظيف، وتوفير بيئة عمل مميزة، وذلك إيمانًا بأهمية تمكين أبناء وبنات الوطن فهم السواعد التي ستبني مستقبل المملكة في ظل الرؤية الطموحة.
مزايا المتقديمن المقبولين بالبرنامج ورابط التقدم
ويمتد البرنامج إلى 12 شهرًا، ويتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة، ويشمل مجموعة من المزايا للمتقدمين المقبولين، منها: مكافآت مالية مجزية، وتأمين طبي، وتطوير مهني، ودورات متخصصة، وتأهيل على رأس العمل، وبرامج تدريبية مع أفضل الشركات العالمية، ويستمر التقديم على البرنامج حتى يوم 15 فبراير 2024 عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج "آفاق" من خلال الرابط التالي :من هنـــا
يذكر أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) هي الشركة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة، وتؤدي دورًا مهمًا وحيويًا في تأمين وسلامة المجال الجوي وحركة الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، وتغطي مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر مربع، وتحظى باعتراف إقليمي لسجل السلامة والتميز في الخدمة والابتكار التقني.