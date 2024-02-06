"خدمات الملاحة الجوية" تطلق برنامج "آفاق" لتأهيل حديثي التخرج

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أطلقت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية اليوم, برنامج "آفاق"، الذي ييستهدف حديثي التخرج من الجامعات السعودية في التخصصات الهندسية، والمالية، والإدارية، والأمن السيبراني، وتقنية المعلومات، وتخصصات علم البيانات والذكاء الاصطناعي. اضافة اعلان





هدف برنامج التأهيل " آفاق"

ويهدف البرنامج إلى تمكين الكفاءات الوطنية من الالتحاق بالفرص الوظيفية في الشركة بكفاءة واحترافية، حيث يتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة التي تغطي جميع المجالات التي يحتاجها الموظف في مجال الملاحة الجوية.وأكد الرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية تعمل بفعالية ضمن منظومة الطيران المدني في المملكة لرفع مستوى قطاع الطيران المدني وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع ورؤية المملكة 2030، من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتوفير الفرص الوظيفية، عبر التوظيف المباشر أو برامج التدريب المنتهية بالتوظيف، وتوفير بيئة عمل مميزة، وذلك إيمانًا بأهمية تمكين أبناء وبنات الوطن فهم السواعد التي ستبني مستقبل المملكة في ظل الرؤية الطموحة.





مزايا المتقديمن المقبولين بالبرنامج ورابط التقدم