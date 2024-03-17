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ختام مسابقة تحدي القراءة العربي وإعلان أسماء الفائزين في الباحة

مشاركة الطالب مشاري محمد عبدالله في التصفيات النهائية على مستوى #تعليم_الباحة
مشاركة الطالب مشاري محمد عبدالله في التصفيات النهائية على مستوى - تعليم الباحة
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اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة في إدارة أداء التعليم "قسم النشاط الطلابي" اليوم، منافسات الموسم الثامن من مسابقة تحدي القراءة العربي.اضافة اعلان

مسابقة تحدي القراءة

وأكدت الإدارة أن المسابقة سعت لنشر ثقافة القراءة بين الطلبة بما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم الدراسي، وذلك من خلال مراحل المسابقة.
وأوضحت أن التصفيات أسفرت عن تحقيق الطالب أنس الزهراني المركز الأول، فيما حصد الطالب هيثم الغامدي المركز الأول مكرر، وفاز الطالب عبدالرحمن الغامدي بالمركز الثاني، وفاز الطالب ياسر الغامدي بالمركز الثالث، فيما حققت الطالبة ريناد عبدالكريم المركز الأول في مسابقة الطالبات، وجاءت الطالبة مها الزهراني في المركز الثاني، والطالبة غدي الزهراني في المركز الثالث.

أكبر مشروع عربي

 يذكر أن مشروع "تحدي القراءة العربي" هو أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي؛ ويهدف لمشاركة أكثر من مليون طالب بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.


 

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