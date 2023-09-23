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خبير طقس يكشف موعد تساوى الليل والنهار ويوضح سبب الظاهرة

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موعد تساوى الليل والنهار
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توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن يوم غد الأحد 22 من شهر سبتمبر الجاري، يتساوى فيه الليل والنهار.

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الليل يتساوى مع النهار في حالتين

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الليل يتساوى مع النهار في حالتين،  أولهما في  21 مارس ويسمى بالاعتدال الربيعي والثاني في 22 سبتمبر والتي يُطلق عليها اسم الاعتدال الخريفي.
وأرجع سبب حدوث هذه الظاهرة إلى وقوع الشمس وتعامدها فوق خط الاستواء، وبين أنه على حسب الموقع الفلكي يكون اليوم الذي يتساوي فيه الليل والنهار.


اليوم نودع الصيف فلكيًا ونستقبل الخريف

وأكد أن اليوم نودع الصيف فلكيًا ونستقبل فصل الخريف فلكياً بتعامد الشمس على خط الاستواء، وفيه يتساوى الليل والنهار ثم يزداد الليل على حساب النهار.
 وبين أن فيه تشرق الشمس عند درجة " 90 " تماماً لمن يرغبون في التعرف على نقطة الشرق الحقيقي بدقة وكذلك الغرب الحقيقي فيه الوسم أفضل وقت للأمطار.


"الحصيني" يُحذر من بداية "الزبر"

وقبل يومين، حذر  الحصيني من بداية موسم "الزبرة" وحالة مطرية على المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة.

 

أهم الخصائص المناخية لموسم "الزبرة"

وبين أنه من خصائصه المناخية أن الليل يبرد ويتلطف الجو في أول النهار،مع بقاء الجو حارًّا نسبياً وسطه، وأن المطر في غالبه غزير.

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