خبير طقس يُحذر من هذه الأمراض خلال الشتاء وينصح بعدة أمور

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من الأضرار والتأثيرات المباشرة لفصل الشتاء على صحة الإنسان.
البرد سبب كل علّةوأكد على حسابه في منصة "إكس"، أن البرد سبب كل علّة مطالبًا بالاهتمام بالصحة العامة والحذر من أضرار البرد ومن أبرزها:
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1 - النوبة القلبية.
2 - مشكلات الجهاز التنفسي.
3 - الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.
4 - جفاف الجلد من المشكلات الأكثر شيوعًا في فصل الشتاء، بسبب التعرض المستمر للهواء الجاف والبارد.
نصائح مهمة خلال فصل الشتاءوأوضح أن الكثيرين لا يعرفون أن لبرودة الطقس عدة أضرار على الجسم وأن عليهم الاهتمام بتدفئة الجسم في فصل الشتاء موصيًا الجميع خلال الشتاء بضرورة:
1 - ارتداء الملابس الثقيلة.
2 - تناول المشروبات الساخنة.
3 - الحرص دائمًا وأبدًا على الأوراد الشرعية مثل أذكــار الصباح والمساء وأذكار النزول والخروج والدخول والنوم وغيرها.
منخفض جوي حتى منتصف الأسبوع في الوقت نفسه، توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن المنخفض الجوي الذي تشهده أجواء المملكة سيستمر -بمشيئة الله- حتى منتصف هذا الأسبوع.
وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن انخفاض درجات الحرارة مع الجبهة الهوائية الباردة ناتج عن المنخفض الجوي الذي يؤثر على أجواء المملكة.
وأضاف أن الرياح الشمالية الغربية هي الطقس المسيطر الجالب للهواء البارد بشكل ملحوظ، لذلك الأجواء باردة على معظم مناطق شمال المملكة.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المسجلة هي في مجملها أقل من 10 مئوية على معظم الأنحاء، متوقعًا أن تستمر حتى منتصف الأسبوع ثم تعاود لمثل معدلاتها.
وبين أن فرص هطول الأمطار تقل هذا الأسبوع، مع سيطرة الرياح الشمالية الباردة والجافة والتي تؤدي لاستقرار الطقس مع تكون الضباب على بعض المناطق.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
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