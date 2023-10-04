الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

خبير طقس يُحذر من حالة مطرية ورياح مغبرة على 6 مناطق

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حالة مطرية متوقعة
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من فرصة هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير ومكة.اضافة اعلان

أمطار ورياح مغبرة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة مصحوبة برياح مغبرة وتمتد إلى تهامة، وأجزاء متفرقة ومحدودة من مناطق المدينة وتبوك، وغربي مناطق حائل والجوف، وشمال المنطقة الشمالية.

غيوم وسحب ممطرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.

رياح نشطة على مكة والمدينة وعدة مناطق

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
 وأوضح أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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