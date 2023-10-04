خبير طقس يُحذر من حالة مطرية ورياح مغبرة على 6 مناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من فرصة هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير ومكة. اضافة اعلان





أمطار ورياح مغبرة على هذه المناطق



غيوم وسحب ممطرة



رياح نشطة على مكة والمدينة وعدة مناطق



الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة مصحوبة برياح مغبرة وتمتد إلى تهامة، وأجزاء متفرقة ومحدودة من مناطق المدينة وتبوك، وغربي مناطق حائل والجوف، وشمال المنطقة الشمالية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.وأوضح أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.