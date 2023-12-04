الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

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خبير طقس يُحذر من حالة مطرية مع انخفاض الحرارة على هذه المناطق

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من انخفاض درجات الحرارة مع حالة مطرية متوقعة على مناطق مختلفة من المملكة.

انخفاض درجات الحرارةاضافة اعلان

 وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع انخفاض درجات الحرارة خاصة بالمناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية.


وأضاف أنه من المتوقع أن توالي الحرارة انخفاضها تدريجيًا على تلك المناطق ومقدار الانخفاض من "3"لـ "5" درجات مئوية عما سجلته اليومين الماضيين.

حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

وتوقع الحصيني، أنه ابتداءً من مساء الثلاثاء تتوسع الحالة الممطرة لتشمل أجزاء من شمال غرب وشمال المملكة، إضاقة إلى المنطقة الغربية والجنوبية، تمتد إن شاء الله نواحي أجزاء من الوسطى والشرقية.

سحب ممطرة على مكة والباحة وضباب بالشرقية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة.


رياح مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح المركز أن هذه الحالة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة، ومكة المكرمة، من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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