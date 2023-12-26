خبير طقس يُحذر من انخفاض الحرارة مع أجواء باردة وماطرة على هذه المناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم هذا العام ١٤٤٥هـ، مع انخفاض الحرارة مع أجواء باردة وماطرة على عدد من مناطق المملكة. اضافة اعلان







الحصيني يتوقع حالة جوية ممطرة مع انخفاض في الحرارة



أجواء باردة وماطرة مع فرصة سيول وحبات برد



موعد انتهاء المربعانية وبداية الشبط



أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع توسعها واستمرارها لعدة أيام على المناطق الوسطى والشمالية والشرقية مصحوبة بالرعد أحيانًا مع انخفاض في الحرارة.وأضاف أن المملكة مقبلة على أجواء باردة وماطرة مع فرصة سيول وحبات برد على ما سبق من المناطق، بينما رعدية على القطاع الغربي والجنوبي من المملكة مع فرصة سيول وحبات برد.وأشار إلى أن الأجواء لا زالت في بداية الشتاء وأن المربعانية تنتهي في 14 يناير، ويبدأ الشبط في 15 يناير، وهو موسم الصقيع وهبوب رياح أصلها قطبي أو سيبيري.باقي على نهاية الشتاء ثلاثة أشهر، وأن بداية العقارب في 10 فبراير فيما ينتهي الشتاء فلكيًا يوم 10 رمضان 1445هـ الموافق 20 مارس، وأنه باقي على نهاية الشتاء ثلاثة أشهر تقريبًا.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، والرياض.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.

