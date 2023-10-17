خبير طقس يُحذر من انتشار فيروس الأنفلونزا الموسمية ويكشف السبب

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حذر أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، من التقلبات الجوية هذه الأيام وانتشار الأنفلونزا الموسمية. اضافة اعلان





انخفاض درجات الحرارة



غلق التكييف ليلا بالوسطى



انتشار فيروس الأنفلونزا



هجرة الطيور في موسم "الوسم"



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه عند دخول "الوسم" تواصل الشمس انحدارها إلى الجنوب، وتبدأ الأجواء بالتحسن، وتنخفض درجة الحرارة ويبرد الليل، ويشعر الإنسان في البر بحاجته لإشعال النار ليلاً.وأضاف أن "الوسم" يدفع أهالي المنطقة الوسطى لتسخين المياه، وفيه قد يغلق بعض الناس التكييف البارد ليلاً لاعتدال الجو.وبين أن خلال أيام الوسم، ينشط فيروس الأنفلونزا الموسمية بين الناس، وفي آخره ومع بداية ديسمبر يبدأ معظم الناس بارتداء الملابس الشتوية في معظم المناطق خاصة الفجر.وأشار أيضًا، إلى أنه في موسم الوسم تبدأ هجرة طيور الحبارى، والكروان، والكرك الأصلع، وفي آخره تبدأ هجرة طيور الجوني، والكدري.