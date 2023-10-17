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صحيفة تواصل الالكترونية

خبير طقس يُحذر من انتشار فيروس الأنفلونزا الموسمية ويكشف السبب

الأنفلونزا الموسمية
الوسم
أ أ
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حذر أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، من التقلبات الجوية هذه الأيام وانتشار الأنفلونزا الموسمية.اضافة اعلان

انخفاض درجات الحرارة

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه عند دخول "الوسم" تواصل الشمس انحدارها إلى الجنوب، وتبدأ الأجواء بالتحسن، وتنخفض درجة الحرارة ويبرد الليل، ويشعر الإنسان في البر بحاجته لإشعال النار ليلاً.

غلق التكييف ليلا بالوسطى

وأضاف أن "الوسم" يدفع أهالي المنطقة الوسطى لتسخين المياه، وفيه قد يغلق بعض الناس التكييف البارد ليلاً لاعتدال الجو.

انتشار فيروس الأنفلونزا

وبين أن خلال أيام الوسم، ينشط فيروس الأنفلونزا الموسمية بين الناس، وفي آخره ومع بداية ديسمبر يبدأ معظم الناس بارتداء الملابس الشتوية في معظم المناطق خاصة الفجر.

هجرة الطيور في موسم "الوسم"

وأشار أيضًا، إلى أنه في موسم الوسم تبدأ هجرة طيور الحبارى، والكروان، والكرك الأصلع، وفي آخره تبدأ هجرة طيور الجوني، والكدري.

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