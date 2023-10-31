خبير طقس يُبشّر سكان الرياض بشأن درجات الحرارة.. ويُحذّر

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بشّر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أهالي منطقة الرياض بانكسار درجات الحرارة وانخفاضها إلى ما دون العشرين حيث سجلت فجر اليوم الثلاثاء 19 درجة مئوية.

أجواء تميل للبرودة اضافة اعلان



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن أجواء المملكة منذ فجر اليوم، تميل للبرودة على معظم المناطق، عدا مكة وجازان والشرقية.

أقل درجة حرارة في حائل



وأضاف أنه تم تسجيل أقل درجة حرارة في منطقة حائل التي سجلت 14، وأعلى حرارة كانت في جدة 28 درجة مئوية.وأشار إلى أن السماء غائمة إلى غائمة جزئي على معظم المناطق مع بعض الأمطار على أجزاء من القصيم وشمال الشرقية وشرق الجنوبية الغربية.

هطول أمطار متفاوتة



أمطار وسيول وصواعق رعدية على منطقة المدينة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وبين أن الحالة الممطرة الثانية لوسم ١٤٤٥هـ مستمرة - إن شاء الله - ومتوقع اليوم هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مناطق حائل والقصيم وجازان وعسير والباحة والشرقية والشمالية والجوف وتبوك والمدينة ومكة تمتد إلى محافظات منطقة الرياض الغربية والشمالية وشرق الجوف.كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، بمشيئة الله، تضمن هطول أمطار خفيفة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.