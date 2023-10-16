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صحيفة تواصل الالكترونية

خبير طقس يبشر: اليوم بداية الوسم الذي ينتظره العرب على أحر من الجمر

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الوسم
أ أ
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بشر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، بأن اليوم الاثنين 16/10/2023، هو أول أيام الوسم الذي تنتظره العرب على أحر من الجمر.اضافة اعلان
وأوضح على حسابه في "تويتر"، أن الوسم جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته، ويوازي شهرته سهيل اليماني.

لماذا سمي بهذا الاسم ؟

وبين أنه سُمي بالـ "وسم" لأنه يسم الأرض بالاخضرار لكثرة الأمطار.

وأضاف أن الوسم نجومه أربعة هي العواء والسماك والغفر ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية، ففيه تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، وينبت فيه الكمأة "الفقع".

ومطر هذه الفترة ينبت على إثره العشب سريعاً وتُربِّعُ الأرض مُبكرًا، حيث إن الأجواء معتدلة تساعد على نمو الأعشاب البرية قبل دخول المربعانية.

تميل الأجواء للاعتدال نهارًا

وأشار إلى أنه خلال أيام الوسم تميل الأجواء للاعتدال نهارًا ثم تعتدل آخره وتميل للبرودة ليلاً، ثم تبرد آخره على معظم المملكة.
وفي الوسم تبدأ المنخفضات الجوية بالتقدم نحو الجنوب لترتكز على البحر المتوسط ثم الجزيرة العربية، وتتغير  حركة السحب فنراها تتقدم من الغرب إلى الشرق تبعًا لحركة التيار النفاث.

من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة

ويعتبر "الوسم"، من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية والخليج، ولا ينافسه إلا أمطار الشتاء، وفيه يستمر زيادة طول الليل على حساب النهار، مبينًا أن معطيات ومؤشرات الأمطار مبشرة هذا العام.

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